SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / JSon85
Farid Primada

JSon85

Farid Primada
0 avis
73 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -49%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
635
Bénéfice trades:
215 (33.85%)
Perte trades:
420 (66.14%)
Meilleure transaction:
169.86 USD
Pire transaction:
-99.55 USD
Bénéfice brut:
3 977.78 USD (168 069 pips)
Perte brute:
-4 272.41 USD (174 718 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (110.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
266.14 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
53.49%
Charge de dépôt maximale:
164.90%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.55
Longs trades:
276 (43.46%)
Courts trades:
359 (56.54%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-0.46 USD
Bénéfice moyen:
18.50 USD
Perte moyenne:
-10.17 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-234.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-234.45 USD (22)
Croissance mensuelle:
-57.88%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
409.30 USD
Maximal:
532.10 USD (152.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.62% (517.35 USD)
Par fonds propres:
41.95% (77.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 200
GBPJPY 41
AUDUSD 36
NZDUSD 34
NZDJPY 32
USDJPY 30
CADJPY 30
EURNZD 30
CHFJPY 28
GBPUSD 26
EURUSD 25
USDCHF 20
USDCAD 20
EURGBP 18
AUDJPY 17
EURJPY 16
GBPCAD 4
CADCHF 4
AUDCAD 4
AUDNZD 4
NZDCHF 4
GBPAUD 4
AUDCHF 2
NZDCAD 2
GBPCHF 2
EURCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -737
GBPJPY -8
AUDUSD 108
NZDUSD 22
NZDJPY 47
USDJPY 129
CADJPY 85
EURNZD -116
CHFJPY 68
GBPUSD -85
EURUSD 4
USDCHF 123
USDCAD -176
EURGBP 54
AUDJPY -11
EURJPY 222
GBPCAD 39
CADCHF 7
AUDCAD 9
AUDNZD -15
NZDCHF -24
GBPAUD -22
AUDCHF -11
NZDCAD 17
GBPCHF -10
EURCAD -11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -39K
GBPJPY 11K
AUDUSD 3.9K
NZDUSD -604
NZDJPY 3.7K
USDJPY 903
CADJPY 9.7K
EURNZD -6.6K
CHFJPY 2.7K
GBPUSD -5.3K
EURUSD 1.8K
USDCHF 470
USDCAD -1.8K
EURGBP 505
AUDJPY -91
EURJPY 12K
GBPCAD 1.8K
CADCHF 379
AUDCAD 234
AUDNZD -169
NZDCHF -356
GBPAUD -929
AUDCHF -136
NZDCAD 760
GBPCHF -434
EURCAD -406
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +169.86 USD
Pire transaction: -100 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +110.20 USD
Perte consécutive maximale: -234.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 235
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10637
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5685
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 54
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real8
1.12 × 1020
142 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 02:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.07 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 05:54
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.13 22:48
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 08:39
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 466 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 22:03
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire