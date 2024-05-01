- Croissance
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
Trades:
635
Bénéfice trades:
215 (33.85%)
Perte trades:
420 (66.14%)
Meilleure transaction:
169.86 USD
Pire transaction:
-99.55 USD
Bénéfice brut:
3 977.78 USD (168 069 pips)
Perte brute:
-4 272.41 USD (174 718 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (110.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
266.14 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
53.49%
Charge de dépôt maximale:
164.90%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.55
Longs trades:
276 (43.46%)
Courts trades:
359 (56.54%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-0.46 USD
Bénéfice moyen:
18.50 USD
Perte moyenne:
-10.17 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-234.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-234.45 USD (22)
Croissance mensuelle:
-57.88%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
409.30 USD
Maximal:
532.10 USD (152.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.62% (517.35 USD)
Par fonds propres:
41.95% (77.80 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|200
|GBPJPY
|41
|AUDUSD
|36
|NZDUSD
|34
|NZDJPY
|32
|USDJPY
|30
|CADJPY
|30
|EURNZD
|30
|CHFJPY
|28
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|25
|USDCHF
|20
|USDCAD
|20
|EURGBP
|18
|AUDJPY
|17
|EURJPY
|16
|GBPCAD
|4
|CADCHF
|4
|AUDCAD
|4
|AUDNZD
|4
|NZDCHF
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPCHF
|2
|EURCAD
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-737
|GBPJPY
|-8
|AUDUSD
|108
|NZDUSD
|22
|NZDJPY
|47
|USDJPY
|129
|CADJPY
|85
|EURNZD
|-116
|CHFJPY
|68
|GBPUSD
|-85
|EURUSD
|4
|USDCHF
|123
|USDCAD
|-176
|EURGBP
|54
|AUDJPY
|-11
|EURJPY
|222
|GBPCAD
|39
|CADCHF
|7
|AUDCAD
|9
|AUDNZD
|-15
|NZDCHF
|-24
|GBPAUD
|-22
|AUDCHF
|-11
|NZDCAD
|17
|GBPCHF
|-10
|EURCAD
|-11
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-39K
|GBPJPY
|11K
|AUDUSD
|3.9K
|NZDUSD
|-604
|NZDJPY
|3.7K
|USDJPY
|903
|CADJPY
|9.7K
|EURNZD
|-6.6K
|CHFJPY
|2.7K
|GBPUSD
|-5.3K
|EURUSD
|1.8K
|USDCHF
|470
|USDCAD
|-1.8K
|EURGBP
|505
|AUDJPY
|-91
|EURJPY
|12K
|GBPCAD
|1.8K
|CADCHF
|379
|AUDCAD
|234
|AUDNZD
|-169
|NZDCHF
|-356
|GBPAUD
|-929
|AUDCHF
|-136
|NZDCAD
|760
|GBPCHF
|-434
|EURCAD
|-406
Meilleure transaction: +169.86 USD
Pire transaction: -100 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +110.20 USD
Perte consécutive maximale: -234.45 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 235
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 10637
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5685
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 54
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
Exness-MT5Real8
|1.12 × 1020
