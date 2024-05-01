SinyallerBölümler
Farid Primada

JSon85

Farid Primada
0 inceleme
73 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -49%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
635
Kârla kapanan işlemler:
215 (33.85%)
Zararla kapanan işlemler:
420 (66.14%)
En iyi işlem:
169.86 USD
En kötü işlem:
-99.55 USD
Brüt kâr:
3 977.78 USD (168 069 pips)
Brüt zarar:
-4 272.41 USD (174 718 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (110.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
266.14 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
53.49%
Maks. mevduat yükü:
164.90%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
276 (43.46%)
Satış işlemleri:
359 (56.54%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.46 USD
Ortalama kâr:
18.50 USD
Ortalama zarar:
-10.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-234.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-234.45 USD (22)
Aylık büyüme:
-56.87%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
409.30 USD
Maksimum:
532.10 USD (152.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.62% (517.35 USD)
Varlığa göre:
41.95% (77.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 200
GBPJPY 41
AUDUSD 36
NZDUSD 34
NZDJPY 32
USDJPY 30
CADJPY 30
EURNZD 30
CHFJPY 28
GBPUSD 26
EURUSD 25
USDCHF 20
USDCAD 20
EURGBP 18
AUDJPY 17
EURJPY 16
GBPCAD 4
CADCHF 4
AUDCAD 4
AUDNZD 4
NZDCHF 4
GBPAUD 4
AUDCHF 2
NZDCAD 2
GBPCHF 2
EURCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -737
GBPJPY -8
AUDUSD 108
NZDUSD 22
NZDJPY 47
USDJPY 129
CADJPY 85
EURNZD -116
CHFJPY 68
GBPUSD -85
EURUSD 4
USDCHF 123
USDCAD -176
EURGBP 54
AUDJPY -11
EURJPY 222
GBPCAD 39
CADCHF 7
AUDCAD 9
AUDNZD -15
NZDCHF -24
GBPAUD -22
AUDCHF -11
NZDCAD 17
GBPCHF -10
EURCAD -11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -39K
GBPJPY 11K
AUDUSD 3.9K
NZDUSD -604
NZDJPY 3.7K
USDJPY 903
CADJPY 9.7K
EURNZD -6.6K
CHFJPY 2.7K
GBPUSD -5.3K
EURUSD 1.8K
USDCHF 470
USDCAD -1.8K
EURGBP 505
AUDJPY -91
EURJPY 12K
GBPCAD 1.8K
CADCHF 379
AUDCAD 234
AUDNZD -169
NZDCHF -356
GBPAUD -929
AUDCHF -136
NZDCAD 760
GBPCHF -434
EURCAD -406
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +169.86 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +110.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -234.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 235
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10637
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5685
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 54
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real8
1.12 × 1020
142 daha fazla...
