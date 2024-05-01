- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
635
Kârla kapanan işlemler:
215 (33.85%)
Zararla kapanan işlemler:
420 (66.14%)
En iyi işlem:
169.86 USD
En kötü işlem:
-99.55 USD
Brüt kâr:
3 977.78 USD (168 069 pips)
Brüt zarar:
-4 272.41 USD (174 718 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (110.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
266.14 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
53.49%
Maks. mevduat yükü:
164.90%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
276 (43.46%)
Satış işlemleri:
359 (56.54%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.46 USD
Ortalama kâr:
18.50 USD
Ortalama zarar:
-10.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-234.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-234.45 USD (22)
Aylık büyüme:
-56.87%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
409.30 USD
Maksimum:
532.10 USD (152.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.62% (517.35 USD)
Varlığa göre:
41.95% (77.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|200
|GBPJPY
|41
|AUDUSD
|36
|NZDUSD
|34
|NZDJPY
|32
|USDJPY
|30
|CADJPY
|30
|EURNZD
|30
|CHFJPY
|28
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|25
|USDCHF
|20
|USDCAD
|20
|EURGBP
|18
|AUDJPY
|17
|EURJPY
|16
|GBPCAD
|4
|CADCHF
|4
|AUDCAD
|4
|AUDNZD
|4
|NZDCHF
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPCHF
|2
|EURCAD
|2
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-737
|GBPJPY
|-8
|AUDUSD
|108
|NZDUSD
|22
|NZDJPY
|47
|USDJPY
|129
|CADJPY
|85
|EURNZD
|-116
|CHFJPY
|68
|GBPUSD
|-85
|EURUSD
|4
|USDCHF
|123
|USDCAD
|-176
|EURGBP
|54
|AUDJPY
|-11
|EURJPY
|222
|GBPCAD
|39
|CADCHF
|7
|AUDCAD
|9
|AUDNZD
|-15
|NZDCHF
|-24
|GBPAUD
|-22
|AUDCHF
|-11
|NZDCAD
|17
|GBPCHF
|-10
|EURCAD
|-11
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-39K
|GBPJPY
|11K
|AUDUSD
|3.9K
|NZDUSD
|-604
|NZDJPY
|3.7K
|USDJPY
|903
|CADJPY
|9.7K
|EURNZD
|-6.6K
|CHFJPY
|2.7K
|GBPUSD
|-5.3K
|EURUSD
|1.8K
|USDCHF
|470
|USDCAD
|-1.8K
|EURGBP
|505
|AUDJPY
|-91
|EURJPY
|12K
|GBPCAD
|1.8K
|CADCHF
|379
|AUDCAD
|234
|AUDNZD
|-169
|NZDCHF
|-356
|GBPAUD
|-929
|AUDCHF
|-136
|NZDCAD
|760
|GBPCHF
|-434
|EURCAD
|-406
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +169.86 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +110.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -234.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 235
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 10637
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5685
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 54
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
Exness-MT5Real8
|1.12 × 1020
