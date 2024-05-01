- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
635
Profit Trade:
215 (33.85%)
Loss Trade:
420 (66.14%)
Best Trade:
169.86 USD
Worst Trade:
-99.55 USD
Profitto lordo:
3 977.78 USD (168 069 pips)
Perdita lorda:
-4 272.41 USD (174 718 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (110.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
266.14 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
53.49%
Massimo carico di deposito:
164.90%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
276 (43.46%)
Short Trade:
359 (56.54%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.46 USD
Profitto medio:
18.50 USD
Perdita media:
-10.17 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-234.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-234.45 USD (22)
Crescita mensile:
-56.87%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
409.30 USD
Massimale:
532.10 USD (152.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.62% (517.35 USD)
Per equità:
41.95% (77.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|200
|GBPJPY
|41
|AUDUSD
|36
|NZDUSD
|34
|NZDJPY
|32
|USDJPY
|30
|CADJPY
|30
|EURNZD
|30
|CHFJPY
|28
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|25
|USDCHF
|20
|USDCAD
|20
|EURGBP
|18
|AUDJPY
|17
|EURJPY
|16
|GBPCAD
|4
|CADCHF
|4
|AUDCAD
|4
|AUDNZD
|4
|NZDCHF
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPCHF
|2
|EURCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-737
|GBPJPY
|-8
|AUDUSD
|108
|NZDUSD
|22
|NZDJPY
|47
|USDJPY
|129
|CADJPY
|85
|EURNZD
|-116
|CHFJPY
|68
|GBPUSD
|-85
|EURUSD
|4
|USDCHF
|123
|USDCAD
|-176
|EURGBP
|54
|AUDJPY
|-11
|EURJPY
|222
|GBPCAD
|39
|CADCHF
|7
|AUDCAD
|9
|AUDNZD
|-15
|NZDCHF
|-24
|GBPAUD
|-22
|AUDCHF
|-11
|NZDCAD
|17
|GBPCHF
|-10
|EURCAD
|-11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-39K
|GBPJPY
|11K
|AUDUSD
|3.9K
|NZDUSD
|-604
|NZDJPY
|3.7K
|USDJPY
|903
|CADJPY
|9.7K
|EURNZD
|-6.6K
|CHFJPY
|2.7K
|GBPUSD
|-5.3K
|EURUSD
|1.8K
|USDCHF
|470
|USDCAD
|-1.8K
|EURGBP
|505
|AUDJPY
|-91
|EURJPY
|12K
|GBPCAD
|1.8K
|CADCHF
|379
|AUDCAD
|234
|AUDNZD
|-169
|NZDCHF
|-356
|GBPAUD
|-929
|AUDCHF
|-136
|NZDCAD
|760
|GBPCHF
|-434
|EURCAD
|-406
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +169.86 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +110.20 USD
Massima perdita consecutiva: -234.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 235
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 10637
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5685
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 54
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
Exness-MT5Real8
|1.12 × 1020
