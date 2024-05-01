SegnaliSezioni
Farid Primada

JSon85

Farid Primada
0 recensioni
73 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -49%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
635
Profit Trade:
215 (33.85%)
Loss Trade:
420 (66.14%)
Best Trade:
169.86 USD
Worst Trade:
-99.55 USD
Profitto lordo:
3 977.78 USD (168 069 pips)
Perdita lorda:
-4 272.41 USD (174 718 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (110.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
266.14 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
53.49%
Massimo carico di deposito:
164.90%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
276 (43.46%)
Short Trade:
359 (56.54%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.46 USD
Profitto medio:
18.50 USD
Perdita media:
-10.17 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-234.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-234.45 USD (22)
Crescita mensile:
-56.87%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
409.30 USD
Massimale:
532.10 USD (152.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.62% (517.35 USD)
Per equità:
41.95% (77.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 200
GBPJPY 41
AUDUSD 36
NZDUSD 34
NZDJPY 32
USDJPY 30
CADJPY 30
EURNZD 30
CHFJPY 28
GBPUSD 26
EURUSD 25
USDCHF 20
USDCAD 20
EURGBP 18
AUDJPY 17
EURJPY 16
GBPCAD 4
CADCHF 4
AUDCAD 4
AUDNZD 4
NZDCHF 4
GBPAUD 4
AUDCHF 2
NZDCAD 2
GBPCHF 2
EURCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -737
GBPJPY -8
AUDUSD 108
NZDUSD 22
NZDJPY 47
USDJPY 129
CADJPY 85
EURNZD -116
CHFJPY 68
GBPUSD -85
EURUSD 4
USDCHF 123
USDCAD -176
EURGBP 54
AUDJPY -11
EURJPY 222
GBPCAD 39
CADCHF 7
AUDCAD 9
AUDNZD -15
NZDCHF -24
GBPAUD -22
AUDCHF -11
NZDCAD 17
GBPCHF -10
EURCAD -11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -39K
GBPJPY 11K
AUDUSD 3.9K
NZDUSD -604
NZDJPY 3.7K
USDJPY 903
CADJPY 9.7K
EURNZD -6.6K
CHFJPY 2.7K
GBPUSD -5.3K
EURUSD 1.8K
USDCHF 470
USDCAD -1.8K
EURGBP 505
AUDJPY -91
EURJPY 12K
GBPCAD 1.8K
CADCHF 379
AUDCAD 234
AUDNZD -169
NZDCHF -356
GBPAUD -929
AUDCHF -136
NZDCAD 760
GBPCHF -434
EURCAD -406
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +169.86 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +110.20 USD
Massima perdita consecutiva: -234.45 USD

Non ci sono recensioni
2025.09.25 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 02:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.07 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 05:54
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.13 22:48
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 08:39
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 466 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 22:03
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
