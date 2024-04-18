SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EA US30 Scalper V5
Lo Thi Mai Loan

EA US30 Scalper V5

Lo Thi Mai Loan
0 avis
Fiabilité
83 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 133 USD par mois
croissance depuis 2024 107%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
501
Bénéfice trades:
373 (74.45%)
Perte trades:
128 (25.55%)
Meilleure transaction:
30.30 USD
Pire transaction:
-73.43 USD
Bénéfice brut:
1 856.33 USD (537 179 pips)
Perte brute:
-1 503.25 USD (501 534 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (184.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
184.19 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
1.32%
Charge de dépôt maximale:
53.66%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
22 minutes
Facteur de récupération:
1.68
Longs trades:
279 (55.69%)
Courts trades:
222 (44.31%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.70 USD
Bénéfice moyen:
4.98 USD
Perte moyenne:
-11.74 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-23.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-75.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
-3.45%
Prévision annuelle:
-41.88%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
45.52 USD
Maximal:
210.66 USD (32.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.42% (210.62 USD)
Par fonds propres:
8.40% (56.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 501
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 353
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 36K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.30 USD
Pire transaction: -73 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +184.19 USD
Perte consécutive maximale: -23.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/113580?source=Site+Profile+Seller

MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107337?source=Site+Profile+Seller

Recommend broker: https://shorturl.at/ipxFR


Aucun avis
2025.01.20 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.16 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.21 02:37
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.76% of days out of 273 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.19 10:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.18 10:07
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.81% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.03 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.01 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.18 20:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.05.03 17:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.05.03 12:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.26 09:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.25 12:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.24 10:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.24 06:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.18 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EA US30 Scalper V5
133 USD par mois
107%
0
0
USD
616
USD
83
100%
501
74%
1%
1.23
0.70
USD
37%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.