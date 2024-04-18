SinyallerBölümler
Lo Thi Mai Loan

EA US30 Scalper V5

Lo Thi Mai Loan
0 inceleme
Güvenilirlik
83 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 107%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
501
Kârla kapanan işlemler:
373 (74.45%)
Zararla kapanan işlemler:
128 (25.55%)
En iyi işlem:
30.30 USD
En kötü işlem:
-73.43 USD
Brüt kâr:
1 856.33 USD (537 179 pips)
Brüt zarar:
-1 503.25 USD (501 534 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (184.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
184.19 USD (18)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
1.32%
Maks. mevduat yükü:
53.66%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
279 (55.69%)
Satış işlemleri:
222 (44.31%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
4.98 USD
Ortalama zarar:
-11.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-23.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.00 USD (2)
Aylık büyüme:
0.42%
Yıllık tahmin:
5.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
45.52 USD
Maksimum:
210.66 USD (32.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.42% (210.62 USD)
Varlığa göre:
8.40% (56.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 501
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 353
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 36K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.30 USD
En kötü işlem: -73 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +184.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/113580?source=Site+Profile+Seller

MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107337?source=Site+Profile+Seller

Recommend broker: https://shorturl.at/ipxFR


2025.01.20 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.16 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.21 02:37
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.76% of days out of 273 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.19 10:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.18 10:07
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.81% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.03 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.01 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.18 20:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.05.03 17:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.05.03 12:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.26 09:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.25 12:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.24 10:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.24 06:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.18 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA US30 Scalper V5
Ayda 133 USD
107%
0
0
USD
632
USD
83
100%
501
74%
1%
1.23
0.70
USD
37%
1:500
