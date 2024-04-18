SegnaliSezioni
Lo Thi Mai Loan

EA US30 Scalper V5

Lo Thi Mai Loan
0 recensioni
Affidabilità
83 settimane
0 / 0 USD
Copia per 133 USD al mese
crescita dal 2024 107%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
501
Profit Trade:
373 (74.45%)
Loss Trade:
128 (25.55%)
Best Trade:
30.30 USD
Worst Trade:
-73.43 USD
Profitto lordo:
1 856.33 USD (537 179 pips)
Perdita lorda:
-1 503.25 USD (501 534 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (184.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
184.19 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
1.32%
Massimo carico di deposito:
53.66%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
279 (55.69%)
Short Trade:
222 (44.31%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
4.98 USD
Perdita media:
-11.74 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-23.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.00 USD (2)
Crescita mensile:
0.42%
Previsione annuale:
5.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.52 USD
Massimale:
210.66 USD (32.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.42% (210.62 USD)
Per equità:
8.40% (56.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 501
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 353
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 36K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.30 USD
Worst Trade: -73 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +184.19 USD
Massima perdita consecutiva: -23.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/113580?source=Site+Profile+Seller

MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107337?source=Site+Profile+Seller

Recommend broker: https://shorturl.at/ipxFR


2025.01.20 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.16 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.21 02:37
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.76% of days out of 273 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.19 10:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.18 10:07
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.81% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.03 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.01 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.18 20:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.05.03 17:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.05.03 12:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.26 09:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.25 12:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.24 10:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.24 06:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.18 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
