- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
501
Profit Trade:
373 (74.45%)
Loss Trade:
128 (25.55%)
Best Trade:
30.30 USD
Worst Trade:
-73.43 USD
Profitto lordo:
1 856.33 USD (537 179 pips)
Perdita lorda:
-1 503.25 USD (501 534 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (184.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
184.19 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
1.32%
Massimo carico di deposito:
53.66%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
279 (55.69%)
Short Trade:
222 (44.31%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
4.98 USD
Perdita media:
-11.74 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-23.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.00 USD (2)
Crescita mensile:
0.42%
Previsione annuale:
5.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.52 USD
Massimale:
210.66 USD (32.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.42% (210.62 USD)
Per equità:
8.40% (56.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|501
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|353
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|36K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.30 USD
Worst Trade: -73 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +184.19 USD
Massima perdita consecutiva: -23.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|27.30 × 1458
|
ICMarketsSC-MT5
|29.17 × 36
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
133USD al mese
107%
0
0
USD
USD
616
USD
USD
83
100%
501
74%
1%
1.23
0.70
USD
USD
37%
1:500