Wardhana Ng Surya

HFT1 by Alpha 2024

Wardhana Ng Surya
1 avis
Fiabilité
140 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 130%
HTFXVULTD-Server
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 642
Bénéfice trades:
890 (54.20%)
Perte trades:
752 (45.80%)
Meilleure transaction:
735.00 USD
Pire transaction:
-726.40 USD
Bénéfice brut:
46 840.23 USD (251 448 pips)
Perte brute:
-37 687.80 USD (197 604 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (200.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
817.87 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
1.57%
Charge de dépôt maximale:
65.26%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
7.28
Longs trades:
821 (50.00%)
Courts trades:
821 (50.00%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
5.57 USD
Bénéfice moyen:
52.63 USD
Perte moyenne:
-50.12 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-630.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-726.40 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.26%
Prévision annuelle:
27.42%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
101.61 USD
Maximal:
1 257.89 USD (10.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.50% (1 255.49 USD)
Par fonds propres:
1.08% (110.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.ar 380
USDJPY.s 380
XAUUSD.s 127
XAUUSD.ar 127
GBPUSD.s 102
GBPUSD.ar 102
EURUSD.s 75
EURUSD.ar 75
AUDUSD.s 51
AUDUSD.ar 51
USDCAD.s 40
USDCAD.ar 40
USDCHF.s 28
USDCHF.ar 28
NZDUSD.s 18
NZDUSD.ar 18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.ar 1.2K
USDJPY.s 855
XAUUSD.s 4.1K
XAUUSD.ar 112
GBPUSD.s 1.1K
GBPUSD.ar -59
EURUSD.s 518
EURUSD.ar 177
AUDUSD.s 371
AUDUSD.ar 143
USDCAD.s 244
USDCAD.ar 91
USDCHF.s 847
USDCHF.ar -600
NZDUSD.s -273
NZDUSD.ar 410
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.ar 9.5K
USDJPY.s 8K
XAUUSD.s 17K
XAUUSD.ar 2.7K
GBPUSD.s 4.9K
GBPUSD.ar 441
EURUSD.s 2.6K
EURUSD.ar 1K
AUDUSD.s 1.9K
AUDUSD.ar 892
USDCAD.s 1.9K
USDCAD.ar 766
USDCHF.s 3.7K
USDCHF.ar -2.5K
NZDUSD.s -1.5K
NZDUSD.ar 2.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +735.00 USD
Pire transaction: -726 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +200.04 USD
Perte consécutive maximale: -630.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HTFXVULTD-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Note moyenne:
Nhut Anh Phan
1351
Nhut Anh Phan 2024.11.24 20:30 
 

you shout rifunt for me

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HFT1 by Alpha 2024
30 USD par mois
130%
0
0
USD
21K
USD
140
0%
1 642
54%
2%
1.24
5.57
USD
11%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.