SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / HFT1 by Alpha 2024
Wardhana Ng Surya

HFT1 by Alpha 2024

Wardhana Ng Surya
1 inceleme
Güvenilirlik
140 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 130%
HTFXVULTD-Server
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 642
Kârla kapanan işlemler:
890 (54.20%)
Zararla kapanan işlemler:
752 (45.80%)
En iyi işlem:
735.00 USD
En kötü işlem:
-726.40 USD
Brüt kâr:
46 840.23 USD (251 448 pips)
Brüt zarar:
-37 687.80 USD (197 604 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (200.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
817.87 USD (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
1.57%
Maks. mevduat yükü:
65.26%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
7.28
Alış işlemleri:
821 (50.00%)
Satış işlemleri:
821 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
5.57 USD
Ortalama kâr:
52.63 USD
Ortalama zarar:
-50.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-630.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-726.40 USD (1)
Aylık büyüme:
2.26%
Yıllık tahmin:
27.42%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
101.61 USD
Maksimum:
1 257.89 USD (10.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.50% (1 255.49 USD)
Varlığa göre:
1.08% (110.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.ar 380
USDJPY.s 380
XAUUSD.s 127
XAUUSD.ar 127
GBPUSD.s 102
GBPUSD.ar 102
EURUSD.s 75
EURUSD.ar 75
AUDUSD.s 51
AUDUSD.ar 51
USDCAD.s 40
USDCAD.ar 40
USDCHF.s 28
USDCHF.ar 28
NZDUSD.s 18
NZDUSD.ar 18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.ar 1.2K
USDJPY.s 855
XAUUSD.s 4.1K
XAUUSD.ar 112
GBPUSD.s 1.1K
GBPUSD.ar -59
EURUSD.s 518
EURUSD.ar 177
AUDUSD.s 371
AUDUSD.ar 143
USDCAD.s 244
USDCAD.ar 91
USDCHF.s 847
USDCHF.ar -600
NZDUSD.s -273
NZDUSD.ar 410
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.ar 9.5K
USDJPY.s 8K
XAUUSD.s 17K
XAUUSD.ar 2.7K
GBPUSD.s 4.9K
GBPUSD.ar 441
EURUSD.s 2.6K
EURUSD.ar 1K
AUDUSD.s 1.9K
AUDUSD.ar 892
USDCAD.s 1.9K
USDCAD.ar 766
USDCHF.s 3.7K
USDCHF.ar -2.5K
NZDUSD.s -1.5K
NZDUSD.ar 2.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +735.00 USD
En kötü işlem: -726 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +200.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -630.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HTFXVULTD-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Ortalama derecelendirme:
Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2024.11.24 20:30 
 

you shout rifunt for me

2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 14:18
No swaps are charged
2025.08.20 14:18
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 07:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 04:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
