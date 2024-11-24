SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / HFT1 by Alpha 2024
Wardhana Ng Surya

HFT1 by Alpha 2024

Wardhana Ng Surya
1 recensione
Affidabilità
140 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 130%
HTFXVULTD-Server
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 642
Profit Trade:
890 (54.20%)
Loss Trade:
752 (45.80%)
Best Trade:
735.00 USD
Worst Trade:
-726.40 USD
Profitto lordo:
46 840.23 USD (251 448 pips)
Perdita lorda:
-37 687.80 USD (197 604 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (200.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
817.87 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
1.57%
Massimo carico di deposito:
65.26%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
7.28
Long Trade:
821 (50.00%)
Short Trade:
821 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
5.57 USD
Profitto medio:
52.63 USD
Perdita media:
-50.12 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-630.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-726.40 USD (1)
Crescita mensile:
2.26%
Previsione annuale:
27.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
101.61 USD
Massimale:
1 257.89 USD (10.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.50% (1 255.49 USD)
Per equità:
1.08% (110.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.ar 380
USDJPY.s 380
XAUUSD.s 127
XAUUSD.ar 127
GBPUSD.s 102
GBPUSD.ar 102
EURUSD.s 75
EURUSD.ar 75
AUDUSD.s 51
AUDUSD.ar 51
USDCAD.s 40
USDCAD.ar 40
USDCHF.s 28
USDCHF.ar 28
NZDUSD.s 18
NZDUSD.ar 18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.ar 1.2K
USDJPY.s 855
XAUUSD.s 4.1K
XAUUSD.ar 112
GBPUSD.s 1.1K
GBPUSD.ar -59
EURUSD.s 518
EURUSD.ar 177
AUDUSD.s 371
AUDUSD.ar 143
USDCAD.s 244
USDCAD.ar 91
USDCHF.s 847
USDCHF.ar -600
NZDUSD.s -273
NZDUSD.ar 410
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.ar 9.5K
USDJPY.s 8K
XAUUSD.s 17K
XAUUSD.ar 2.7K
GBPUSD.s 4.9K
GBPUSD.ar 441
EURUSD.s 2.6K
EURUSD.ar 1K
AUDUSD.s 1.9K
AUDUSD.ar 892
USDCAD.s 1.9K
USDCAD.ar 766
USDCHF.s 3.7K
USDCHF.ar -2.5K
NZDUSD.s -1.5K
NZDUSD.ar 2.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +735.00 USD
Worst Trade: -726 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +200.04 USD
Massima perdita consecutiva: -630.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HTFXVULTD-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Valutazione media:
Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2024.11.24 20:30 
 

you shout rifunt for me

2025.09.25 11:35
2025.09.25 11:35
2025.09.23 13:08
2025.09.22 13:25
2025.09.08 09:08
2025.09.05 10:53
2025.09.05 10:53
2025.09.05 10:17
2025.09.01 13:41
2025.08.20 14:18
2025.08.20 14:18
2025.08.19 12:17
2025.08.18 12:57
2025.08.17 07:50
2025.07.08 04:51
2025.07.04 11:01
2025.07.04 11:01
2025.07.04 08:33
2025.07.01 08:01
2025.07.01 08:01
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HFT1 by Alpha 2024
30USD al mese
130%
0
0
USD
21K
USD
140
0%
1 642
54%
2%
1.24
5.57
USD
11%
1:50
