- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 642
Profit Trade:
890 (54.20%)
Loss Trade:
752 (45.80%)
Best Trade:
735.00 USD
Worst Trade:
-726.40 USD
Profitto lordo:
46 840.23 USD (251 448 pips)
Perdita lorda:
-37 687.80 USD (197 604 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (200.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
817.87 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
1.57%
Massimo carico di deposito:
65.26%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
7.28
Long Trade:
821 (50.00%)
Short Trade:
821 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
5.57 USD
Profitto medio:
52.63 USD
Perdita media:
-50.12 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-630.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-726.40 USD (1)
Crescita mensile:
2.26%
Previsione annuale:
27.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
101.61 USD
Massimale:
1 257.89 USD (10.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.50% (1 255.49 USD)
Per equità:
1.08% (110.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.ar
|380
|USDJPY.s
|380
|XAUUSD.s
|127
|XAUUSD.ar
|127
|GBPUSD.s
|102
|GBPUSD.ar
|102
|EURUSD.s
|75
|EURUSD.ar
|75
|AUDUSD.s
|51
|AUDUSD.ar
|51
|USDCAD.s
|40
|USDCAD.ar
|40
|USDCHF.s
|28
|USDCHF.ar
|28
|NZDUSD.s
|18
|NZDUSD.ar
|18
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.ar
|1.2K
|USDJPY.s
|855
|XAUUSD.s
|4.1K
|XAUUSD.ar
|112
|GBPUSD.s
|1.1K
|GBPUSD.ar
|-59
|EURUSD.s
|518
|EURUSD.ar
|177
|AUDUSD.s
|371
|AUDUSD.ar
|143
|USDCAD.s
|244
|USDCAD.ar
|91
|USDCHF.s
|847
|USDCHF.ar
|-600
|NZDUSD.s
|-273
|NZDUSD.ar
|410
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.ar
|9.5K
|USDJPY.s
|8K
|XAUUSD.s
|17K
|XAUUSD.ar
|2.7K
|GBPUSD.s
|4.9K
|GBPUSD.ar
|441
|EURUSD.s
|2.6K
|EURUSD.ar
|1K
|AUDUSD.s
|1.9K
|AUDUSD.ar
|892
|USDCAD.s
|1.9K
|USDCAD.ar
|766
|USDCHF.s
|3.7K
|USDCHF.ar
|-2.5K
|NZDUSD.s
|-1.5K
|NZDUSD.ar
|2.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +735.00 USD
Worst Trade: -726 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +200.04 USD
Massima perdita consecutiva: -630.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HTFXVULTD-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
130%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
140
0%
1 642
54%
2%
1.24
5.57
USD
USD
11%
1:50
you shout rifunt for me