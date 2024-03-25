SignauxSections
Steven James Haley

Andreth

Steven James Haley
0 avis
Fiabilité
79 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 92%
VantageInternational-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
638
Bénéfice trades:
496 (77.74%)
Perte trades:
142 (22.26%)
Meilleure transaction:
477.42 GBP
Pire transaction:
-59.76 GBP
Bénéfice brut:
5 124.57 GBP (145 025 pips)
Perte brute:
-1 528.49 GBP (96 977 pips)
Gains consécutifs maximales:
51 (181.07 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
477.42 GBP (1)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
6.47%
Charge de dépôt maximale:
16.92%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
26.87
Longs trades:
440 (68.97%)
Courts trades:
198 (31.03%)
Facteur de profit:
3.35
Rendement attendu:
5.64 GBP
Bénéfice moyen:
10.33 GBP
Perte moyenne:
-10.76 GBP
Pertes consécutives maximales:
3 (-133.82 GBP)
Perte consécutive maximale:
-133.82 GBP (3)
Croissance mensuelle:
6.79%
Prévision annuelle:
82.34%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 GBP
Maximal:
133.82 GBP (2.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.06% (134.86 GBP)
Par fonds propres:
15.52% (795.36 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 638
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 4.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 48K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +477.42 GBP
Pire transaction: -60 GBP
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +181.07 GBP
Perte consécutive maximale: -133.82 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Andreth is the Sindarin (Tolkien elvish language) word for Patience

Symbol - XAUUSD

Recommended minimum balance: $5000 in an ECN,RAW,RAZOR account or $500 in a CENT account

This strategy uses a trend monitor and grid system which is updated every 3 months, more if needed and based on 5 years of data.

The grid will only place additional averaging positions based on a higher timeframe check, with the intention of closing the grid as safely as possible.

This is naturally a risky strategy but has been rigorously tested to skew towards gradual buildup as opposed to an aggressive style

