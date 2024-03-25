- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Symbol - XAUUSD
Recommended minimum balance: $5000 in an ECN,RAW,RAZOR account or $500 in a CENT account
This strategy uses a trend monitor and grid system which is updated every 3 months, more if needed and based on 5 years of data.
The grid will only place additional averaging positions based on a higher timeframe check, with the intention of closing the grid as safely as possible.
This is naturally a risky strategy but has been rigorously tested to skew towards gradual buildup as opposed to an aggressive style
