Steven James Haley

Andreth

Steven James Haley
0 recensioni
Affidabilità
79 settimane
1 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 93%
VantageInternational-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
639
Profit Trade:
497 (77.77%)
Loss Trade:
142 (22.22%)
Best Trade:
477.42 GBP
Worst Trade:
-59.76 GBP
Profitto lordo:
5 147.72 GBP (145 209 pips)
Perdita lorda:
-1 528.83 GBP (96 977 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (181.07 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
477.42 GBP (1)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
6.47%
Massimo carico di deposito:
16.92%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
27.04
Long Trade:
441 (69.01%)
Short Trade:
198 (30.99%)
Fattore di profitto:
3.37
Profitto previsto:
5.66 GBP
Profitto medio:
10.36 GBP
Perdita media:
-10.77 GBP
Massime perdite consecutive:
3 (-133.82 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-133.82 GBP (3)
Crescita mensile:
7.10%
Previsione annuale:
86.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 GBP
Massimale:
133.82 GBP (2.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.06% (134.86 GBP)
Per equità:
15.52% (795.36 GBP)

Andreth is the Sindarin (Tolkien elvish language) word for Patience

Symbol - XAUUSD

Recommended minimum balance: $5000 in an ECN,RAW,RAZOR account or $500 in a CENT account

This strategy uses a trend monitor and grid system which is updated every 3 months, more if needed and based on 5 years of data.

The grid will only place additional averaging positions based on a higher timeframe check, with the intention of closing the grid as safely as possible.

This is naturally a risky strategy but has been rigorously tested to skew towards gradual buildup as opposed to an aggressive style

