SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold Nightfall
Thang Chu

Gold Nightfall

Thang Chu
0 avis
88 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -45%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
355
Bénéfice trades:
177 (49.85%)
Perte trades:
178 (50.14%)
Meilleure transaction:
14.41 USD
Pire transaction:
-24.26 USD
Bénéfice brut:
627.00 USD (48 540 pips)
Perte brute:
-811.10 USD (65 502 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (44.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
46.46 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
5.19%
Charge de dépôt maximale:
38.30%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.73
Longs trades:
96 (27.04%)
Courts trades:
259 (72.96%)
Facteur de profit:
0.77
Rendement attendu:
-0.52 USD
Bénéfice moyen:
3.54 USD
Perte moyenne:
-4.56 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-50.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-88.85 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.55%
Prévision annuelle:
18.85%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
193.87 USD
Maximal:
252.47 USD (100.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.97% (198.10 USD)
Par fonds propres:
11.45% (42.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 355
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -184
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.41 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +44.40 USD
Perte consécutive maximale: -50.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.12 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 03:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 20:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 20:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 02:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 23:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.21 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 21:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.13 01:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.12 21:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.10 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 21:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.18 02:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.29 21:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.23 10:42
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Nightfall
30 USD par mois
-45%
0
0
USD
308
USD
88
100%
355
49%
5%
0.77
-0.52
USD
48%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.