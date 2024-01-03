SinyallerBölümler
Gold Nightfall
Thang Chu

Gold Nightfall

Thang Chu
0 inceleme
88 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -46%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
356
Kârla kapanan işlemler:
177 (49.71%)
Zararla kapanan işlemler:
179 (50.28%)
En iyi işlem:
14.41 USD
En kötü işlem:
-24.26 USD
Brüt kâr:
627.00 USD (48 540 pips)
Brüt zarar:
-817.43 USD (66 127 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (44.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.46 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
5.19%
Maks. mevduat yükü:
38.30%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
97 (27.25%)
Satış işlemleri:
259 (72.75%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-0.53 USD
Ortalama kâr:
3.54 USD
Ortalama zarar:
-4.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-50.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.85 USD (6)
Aylık büyüme:
-1.69%
Yıllık tahmin:
-20.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
193.87 USD
Maksimum:
252.47 USD (100.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.97% (198.10 USD)
Varlığa göre:
11.45% (42.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 356
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -190
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.41 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +44.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.12 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 03:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 20:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 20:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 02:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 23:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.21 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 21:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.13 01:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.12 21:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.10 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 21:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.18 02:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.29 21:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.23 10:42
No swaps are charged
