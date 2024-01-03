- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
356
Kârla kapanan işlemler:
177 (49.71%)
Zararla kapanan işlemler:
179 (50.28%)
En iyi işlem:
14.41 USD
En kötü işlem:
-24.26 USD
Brüt kâr:
627.00 USD (48 540 pips)
Brüt zarar:
-817.43 USD (66 127 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (44.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.46 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
5.19%
Maks. mevduat yükü:
38.30%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
97 (27.25%)
Satış işlemleri:
259 (72.75%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-0.53 USD
Ortalama kâr:
3.54 USD
Ortalama zarar:
-4.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-50.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.85 USD (6)
Aylık büyüme:
-1.69%
Yıllık tahmin:
-20.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
193.87 USD
Maksimum:
252.47 USD (100.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.97% (198.10 USD)
Varlığa göre:
11.45% (42.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|356
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-190
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.41 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +44.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
İnceleme yok
