Signaux / MetaTrader 4 / Aalen 2
Marcos Bernardes Kern

Aalen 2

Marcos Bernardes Kern
0 avis
154 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 -68%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 520
Bénéfice trades:
1 201 (79.01%)
Perte trades:
319 (20.99%)
Meilleure transaction:
318.83 USD
Pire transaction:
-8 269.45 USD
Bénéfice brut:
29 665.98 USD (419 028 pips)
Perte brute:
-43 211.98 USD (1 438 297 pips)
Gains consécutifs maximales:
60 (1 900.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 900.22 USD (60)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
62.75%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
129
Temps de détention moyen:
36 jours
Facteur de récupération:
-0.33
Longs trades:
1 065 (70.07%)
Courts trades:
455 (29.93%)
Facteur de profit:
0.69
Rendement attendu:
-8.91 USD
Bénéfice moyen:
24.70 USD
Perte moyenne:
-135.46 USD
Pertes consécutives maximales:
82 (-41 135.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-41 135.90 USD (82)
Croissance mensuelle:
-86.35%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
62%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13 717.87 USD
Maximal:
41 419.94 USD (86.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.83% (41 419.94 USD)
Par fonds propres:
96.31% (34 847.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
archived 557
EURCAD 53
GBPJPY 50
NZDUSD 48
AUDCAD 46
NZDCAD 45
USDCHF 45
AUDUSD 44
USDJPY 44
EURCHF 39
AUDCHF 38
NZDCHF 37
GBPUSD 36
AUDNZD 35
EURUSD 35
AUDJPY 35
CHFJPY 32
GBPCAD 31
EURJPY 31
EURGBP 30
EURNZD 30
GBPAUD 30
USDCAD 29
GBPCHF 27
CADCHF 26
NZDJPY 22
CADJPY 17
EURAUD 15
XAUUSD 13
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
archived 25K
EURCAD 118
GBPJPY 71
NZDUSD 110
AUDCAD -220
NZDCAD 97
USDCHF 98
AUDUSD -399
USDJPY 15
EURCHF 80
AUDCHF -13
NZDCHF -18
GBPUSD 79
AUDNZD -49
EURUSD 246
AUDJPY -81
CHFJPY -1.7K
GBPCAD 80
EURJPY -4.3K
EURGBP -180
EURNZD 217
GBPAUD -249
USDCAD -105
GBPCHF -43
CADCHF -53
NZDJPY 17
CADJPY -215
EURAUD 50
XAUUSD -32K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
archived 0
EURCAD 17K
GBPJPY 15K
NZDUSD 9.3K
AUDCAD -12K
NZDCAD 12K
USDCHF 5.7K
AUDUSD -19K
USDJPY 4.1K
EURCHF 9.7K
AUDCHF 324
NZDCHF -490
GBPUSD 7.2K
AUDNZD 1.5K
EURUSD 4.8K
AUDJPY -8.6K
CHFJPY -79K
GBPCAD 9.9K
EURJPY -104K
EURGBP 571
EURNZD -8.2K
GBPAUD -18K
USDCAD -8.6K
GBPCHF -2.4K
CADCHF 801
NZDJPY 7.5K
CADJPY -2.6K
EURAUD 5.7K
XAUUSD -835K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +318.83 USD
Pire transaction: -8 269 USD
Gains consécutifs maximales: 60
Pertes consécutives maximales: 82
Bénéfice consécutif maximal: +1 900.22 USD
Perte consécutive maximale: -41 135.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradestone-Real-1
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 34
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 7
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 7
FxPro.com-Real08
0.00 × 9
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 4
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 5
OctaFX-Real8
0.00 × 1
This Signal was made for whoever copies it to have a better result than mine. As the EA works with different TFs, it is not possible to test it. In a safe configuration we have a maximum expected DD of 20% and 3-7% per month of result. As MQL5 does not accept DD above 35%, I cannot put a more aggressive version of the setup, because the signal would not be copied correctly in cases of DD above 35%. I have setups for earnings above 10% per month, where the DD can be around 40% at times, but in 5-7 months the amount invested initially is doubled. Interested in EA contact me by chat.


2025.10.06 22:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 22:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 2.69% of days out of 1040 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 00:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 20:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 21:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 19:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 10:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 05:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 18:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 14:28
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 13:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 16:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
