- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|archived
|557
|EURCAD
|53
|GBPJPY
|50
|NZDUSD
|48
|AUDCAD
|46
|NZDCAD
|45
|USDCHF
|45
|AUDUSD
|44
|USDJPY
|44
|EURCHF
|39
|AUDCHF
|38
|NZDCHF
|37
|GBPUSD
|36
|AUDNZD
|35
|EURUSD
|35
|AUDJPY
|35
|CHFJPY
|32
|GBPCAD
|31
|EURJPY
|31
|EURGBP
|30
|EURNZD
|30
|GBPAUD
|30
|USDCAD
|29
|GBPCHF
|27
|CADCHF
|26
|NZDJPY
|22
|CADJPY
|17
|EURAUD
|15
|XAUUSD
|13
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|archived
|25K
|EURCAD
|118
|GBPJPY
|71
|NZDUSD
|110
|AUDCAD
|-220
|NZDCAD
|97
|USDCHF
|98
|AUDUSD
|-399
|USDJPY
|15
|EURCHF
|80
|AUDCHF
|-13
|NZDCHF
|-18
|GBPUSD
|79
|AUDNZD
|-49
|EURUSD
|246
|AUDJPY
|-81
|CHFJPY
|-1.7K
|GBPCAD
|80
|EURJPY
|-4.3K
|EURGBP
|-180
|EURNZD
|217
|GBPAUD
|-249
|USDCAD
|-105
|GBPCHF
|-43
|CADCHF
|-53
|NZDJPY
|17
|CADJPY
|-215
|EURAUD
|50
|XAUUSD
|-32K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|archived
|0
|EURCAD
|17K
|GBPJPY
|15K
|NZDUSD
|9.3K
|AUDCAD
|-12K
|NZDCAD
|12K
|USDCHF
|5.7K
|AUDUSD
|-19K
|USDJPY
|4.1K
|EURCHF
|9.7K
|AUDCHF
|324
|NZDCHF
|-490
|GBPUSD
|7.2K
|AUDNZD
|1.5K
|EURUSD
|4.8K
|AUDJPY
|-8.6K
|CHFJPY
|-79K
|GBPCAD
|9.9K
|EURJPY
|-104K
|EURGBP
|571
|EURNZD
|-8.2K
|GBPAUD
|-18K
|USDCAD
|-8.6K
|GBPCHF
|-2.4K
|CADCHF
|801
|NZDJPY
|7.5K
|CADJPY
|-2.6K
|EURAUD
|5.7K
|XAUUSD
|-835K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
Exness-Real11
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 6
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 7
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 4
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
Exness-Real14
|0.00 × 34
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.00 × 7
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
Exness-Real25
|0.00 × 7
FxPro.com-Real08
|0.00 × 9
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 4
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 5
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
This Signal was made for whoever copies it to have a better result than mine. As the EA works with different TFs, it is not possible to test it. In a safe configuration we have a maximum expected DD of 20% and 3-7% per month of result. As MQL5 does not accept DD above 35%, I cannot put a more aggressive version of the setup, because the signal would not be copied correctly in cases of DD above 35%. I have setups for earnings above 10% per month, where the DD can be around 40% at times, but in 5-7 months the amount invested initially is doubled. Interested in EA contact me by chat.