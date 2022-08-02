SignauxSections
Lorenzo Rossini

Eagle Long term

Lorenzo Rossini
0 avis
Fiabilité
163 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 11%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
362
Bénéfice trades:
333 (91.98%)
Perte trades:
29 (8.01%)
Meilleure transaction:
8.08 EUR
Pire transaction:
-50.25 EUR
Bénéfice brut:
593.57 EUR (64 358 pips)
Perte brute:
-538.83 EUR (52 689 pips)
Gains consécutifs maximales:
75 (116.85 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
118.59 EUR (37)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
60.35%
Charge de dépôt maximale:
1.46%
Dernier trade:
33 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.39
Longs trades:
175 (48.34%)
Courts trades:
187 (51.66%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.15 EUR
Bénéfice moyen:
1.78 EUR
Perte moyenne:
-18.58 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-12.58 EUR)
Perte consécutive maximale:
-50.25 EUR (1)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
70.19 EUR
Maximal:
140.00 EUR (22.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.04% (139.98 EUR)
Par fonds propres:
15.35% (79.99 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 142
GBPUSD 123
EURGBP 97
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 84
GBPUSD -15
EURGBP -6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 9.8K
GBPUSD 473
EURGBP 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.08 EUR
Pire transaction: -50 EUR
Gains consécutifs maximales: 37
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +116.85 EUR
Perte consécutive maximale: -12.58 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteForexEU-MT5-Live
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.44 × 82
ICMarketsSC-MT5-4
0.46 × 96
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 152
Exness-MT5Real12
0.67 × 3
Exness-MT5Real7
0.85 × 138
RoboForex-ECN
1.77 × 31
FusionMarkets-Live
3.00 × 8
Exness-MT5Real5
3.00 × 1
RoboForex-Pro
4.09 × 116
Pepperstone-MT5-Live01
5.67 × 3
Swissquote-Server
5.96 × 123
Weltrade-Real
9.69 × 78
FBS-Real
12.00 × 1
Long term strategy. This strategy is not for people that want to make fast money. Some trades could be opened for 2-3 weeks. The aim is to have 15% return per year with a max 15% drawdown.

No martingala or grid, all the trades have a TP and SL.

This EA is NOT sensitive to spread, slippage or any other broker related variables. I suggest a low commissions ECN broker.

DON'T TRUST IF SOMEONE TRADE ON A DEMO ACCOUNT, YOU WILL ONLY GET LOSS IF YOU COPY IT.

Aucun avis
2025.10.17 22:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 20:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 14:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 13:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 07:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.30 08:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 22:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 15:52
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Eagle Long term
30 USD par mois
11%
0
0
USD
556
EUR
163
100%
362
91%
60%
1.10
0.15
EUR
22%
1:500
Copier

