|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|142
|GBPUSD
|123
|EURGBP
|97
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|84
|GBPUSD
|-15
|EURGBP
|-6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|9.8K
|GBPUSD
|473
|EURGBP
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
LiteForexEU-MT5-Live
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.44 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.46 × 96
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 152
|
Exness-MT5Real12
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.85 × 138
|
RoboForex-ECN
|1.77 × 31
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 8
|
Exness-MT5Real5
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|4.09 × 116
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.67 × 3
|
Swissquote-Server
|5.96 × 123
|
Weltrade-Real
|9.69 × 78
|
FBS-Real
|12.00 × 1
Long term strategy. This strategy is not for people that want to make fast money. Some trades could be opened for 2-3 weeks. The aim is to have 15% return per year with a max 15% drawdown.
No martingala or grid, all the trades have a TP and SL.
This EA is NOT sensitive to spread, slippage or any other broker related variables. I suggest a low commissions ECN broker.
DON'T TRUST IF SOMEONE TRADE ON A DEMO ACCOUNT, YOU WILL ONLY GET LOSS IF YOU COPY IT.
