Long term strategy. This strategy is not for people that want to make fast money. Some trades could be opened for 2-3 weeks. The aim is to have 15% return per year with a max 15% drawdown.



No martingala or grid, all the trades have a TP and SL.

This EA is NOT sensitive to spread, slippage or any other broker related variables. I suggest a low commissions ECN broker.

DON'T TRUST IF SOMEONE TRADE ON A DEMO ACCOUNT, YOU WILL ONLY GET LOSS IF YOU COPY IT.

