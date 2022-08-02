SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Eagle Long term
Lorenzo Rossini

Eagle Long term

Lorenzo Rossini
0 recensioni
Affidabilità
163 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 11%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
362
Profit Trade:
333 (91.98%)
Loss Trade:
29 (8.01%)
Best Trade:
8.08 EUR
Worst Trade:
-50.25 EUR
Profitto lordo:
593.57 EUR (64 358 pips)
Perdita lorda:
-538.83 EUR (52 689 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (116.85 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
118.59 EUR (37)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
60.35%
Massimo carico di deposito:
1.46%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
175 (48.34%)
Short Trade:
187 (51.66%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.15 EUR
Profitto medio:
1.78 EUR
Perdita media:
-18.58 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-12.58 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-50.25 EUR (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
70.19 EUR
Massimale:
140.00 EUR (22.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.04% (139.98 EUR)
Per equità:
15.35% (79.99 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 142
GBPUSD 123
EURGBP 97
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 84
GBPUSD -15
EURGBP -6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 9.8K
GBPUSD 473
EURGBP 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.08 EUR
Worst Trade: -50 EUR
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +116.85 EUR
Massima perdita consecutiva: -12.58 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteForexEU-MT5-Live
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.44 × 82
ICMarketsSC-MT5-4
0.46 × 96
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 152
Exness-MT5Real12
0.67 × 3
Exness-MT5Real7
0.85 × 138
RoboForex-ECN
1.77 × 31
FusionMarkets-Live
3.00 × 8
Exness-MT5Real5
3.00 × 1
RoboForex-Pro
4.09 × 116
Pepperstone-MT5-Live01
5.67 × 3
Swissquote-Server
5.96 × 123
Weltrade-Real
9.69 × 78
FBS-Real
12.00 × 1
Long term strategy. This strategy is not for people that want to make fast money. Some trades could be opened for 2-3 weeks. The aim is to have 15% return per year with a max 15% drawdown.

No martingala or grid, all the trades have a TP and SL.

This EA is NOT sensitive to spread, slippage or any other broker related variables. I suggest a low commissions ECN broker.

DON'T TRUST IF SOMEONE TRADE ON A DEMO ACCOUNT, YOU WILL ONLY GET LOSS IF YOU COPY IT.

