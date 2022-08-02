Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteForexEU-MT5-Live 0.00 × 3 PlexyTrade-Server01 0.00 × 1 MilliyFXGlobal-Server 0.00 × 2 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.44 × 82 ICMarketsSC-MT5-4 0.46 × 96 ICMarketsSC-MT5 0.49 × 152 Exness-MT5Real12 0.67 × 3 Exness-MT5Real7 0.85 × 138 RoboForex-ECN 1.77 × 31 FusionMarkets-Live 3.00 × 8 Exness-MT5Real5 3.00 × 1 RoboForex-Pro 4.09 × 116 Pepperstone-MT5-Live01 5.67 × 3 Swissquote-Server 5.96 × 123 Weltrade-Real 9.69 × 78 FBS-Real 12.00 × 1