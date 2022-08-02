SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Eagle Long term
Lorenzo Rossini

Eagle Long term

Lorenzo Rossini
0 inceleme
Güvenilirlik
163 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 11%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
362
Kârla kapanan işlemler:
333 (91.98%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (8.01%)
En iyi işlem:
8.08 EUR
En kötü işlem:
-50.25 EUR
Brüt kâr:
593.57 EUR (64 358 pips)
Brüt zarar:
-538.83 EUR (52 689 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (116.85 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
118.59 EUR (37)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
60.35%
Maks. mevduat yükü:
1.46%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
175 (48.34%)
Satış işlemleri:
187 (51.66%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.15 EUR
Ortalama kâr:
1.78 EUR
Ortalama zarar:
-18.58 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-12.58 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-50.25 EUR (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
70.19 EUR
Maksimum:
140.00 EUR (22.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.04% (139.98 EUR)
Varlığa göre:
15.35% (79.99 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 142
GBPUSD 123
EURGBP 97
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 84
GBPUSD -15
EURGBP -6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 9.8K
GBPUSD 473
EURGBP 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.08 EUR
En kötü işlem: -50 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +116.85 EUR
Maksimum ardışık zarar: -12.58 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteForexEU-MT5-Live
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.44 × 82
ICMarketsSC-MT5-4
0.46 × 96
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 152
Exness-MT5Real12
0.67 × 3
Exness-MT5Real7
0.85 × 138
RoboForex-ECN
1.77 × 31
FusionMarkets-Live
3.00 × 8
Exness-MT5Real5
3.00 × 1
RoboForex-Pro
4.09 × 116
Pepperstone-MT5-Live01
5.67 × 3
Swissquote-Server
5.96 × 123
Weltrade-Real
9.69 × 78
FBS-Real
12.00 × 1
Long term strategy. This strategy is not for people that want to make fast money. Some trades could be opened for 2-3 weeks. The aim is to have 15% return per year with a max 15% drawdown.

No martingala or grid, all the trades have a TP and SL.

This EA is NOT sensitive to spread, slippage or any other broker related variables. I suggest a low commissions ECN broker.

DON'T TRUST IF SOMEONE TRADE ON A DEMO ACCOUNT, YOU WILL ONLY GET LOSS IF YOU COPY IT.

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Eagle Long term
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
556
EUR
163
100%
362
91%
60%
1.10
0.15
EUR
22%
1:500
