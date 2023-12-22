Mr Beast Trade Assistant
- Indicateurs
- Luis Mariano Vazquez Marcos
- Version: 1.2
MRBEAST Assistant
El indicador MR BEAST Assistant para MetaTrader es un indicador multitemporal que se basa en tres indicadores estándar: el oscilador estocástico, el RSI (Índice de Fuerza Relativa) y el CCI (Commodity Channel Index). Muestra las direcciones de la tendencia actual para los marcos temporales M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 y MN1. Cuando se sigue un indicador de este tipo se tiene una visión clara de las tendencias en todos los marcos temporales importantes. No importa el marco temporal al que se adjunte este indicador. El indicador se puede descargar para MT4 y MT5.
Parámetros de entrada
- CheckCandle (por defecto = Previous) — en qué vela comprobar los valores del indicador: funciona tanto para la visualización como para las alertas.
- PercentK (por defecto = 8) — el período en barras para el cálculo de la línea %K del indicador estocástico.
- PercentD (por defecto = 3) — el período en barras para el cálculo de la línea %D del indicador estocástico.
- Slowing (por defecto = 3) — el valor de la ralentización del indicador estocástico.
- RSIP1 (por defecto = 14) — el periodo para el primer RSI (rápido).
- RSIP2 (por defecto = 70) — el período para el segundo RSI (lento).
- Enable (por defecto = false/true) — si es true, Trade Assistant calcula y muestra las señales para un marco temporal determinado.
- EnableNativeAlerts (por defecto = false) — si es true, se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader cuando aparezca una confluencia de señales para algunos de los marcos temporales.
- EnableEmailAlerts (por defecto = false) — si es true, se enviará un mensaje por correo electrónico cuando aparezca una confluencia de señales para algunos de los marcos temporales. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Correo electrónico.
- EnablePushAlerts (por defecto = false) — si es true, se enviará un mensaje por correo electrónico cuando aparezca una confluencia de señales para algunos de los marcos temporales. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Notificaciones.
- Other parameters — códigos de símbolos para las flechas de dirección de la tendencia y los colores.
Aunque es bastante obvio cómo se puede utilizar un indicador de este tipo, sugiero comprar y vender solo cuando todos los indicadores señalan la misma dirección en su marco temporal de elección y los dos marcos temporales vecinos. Por ejemplo, vaya póngase largo en el marco temporal M30 solo si todos los indicadores dicen BUY (COMPRA) allí y en ambos marcos temporales M15 y H1.
