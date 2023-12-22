Mr Beast Trade Assistant

El indicador MR BEAST Assistant para MetaTrader es un indicador multitemporal que se basa en tres indicadores estándar: el oscilador estocástico, el RSI (Índice de Fuerza Relativa) y el CCI (Commodity Channel Index). Muestra las direcciones de la tendencia actual para los marcos temporales M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 y MN1. Cuando se sigue un indicador de este tipo se tiene una visión clara de las tendencias en todos los marcos temporales importantes. No importa el marco temporal al que se adjunte este indicador. El indicador se puede descargar para MT4 y MT5.

Parámetros de entrada

CheckCandle (por defecto = Previous) — en qué vela comprobar los valores del indicador: funciona tanto para la visualización como para las alertas.

PercentK (por defecto = 8) — el período en barras para el cálculo de la línea %K del indicador estocástico.

PercentD (por defecto = 3) — el período en barras para el cálculo de la línea %D del indicador estocástico.

Slowing (por defecto = 3) — el valor de la ralentización del indicador estocástico.

RSIP1 (por defecto = 14) — el periodo para el primer RSI (rápido).

RSIP2 (por defecto = 70) — el período para el segundo RSI (lento).

Enable (por defecto = false/true) — si es true , Trade Assistant calcula y muestra las señales para un marco temporal determinado.

EnableNativeAlerts (por defecto = false) — si es true , se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader cuando aparezca una confluencia de señales para algunos de los marcos temporales.

EnableEmailAlerts (por defecto = false) — si es true , se enviará un mensaje por correo electrónico cuando aparezca una confluencia de señales para algunos de los marcos temporales. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Correo electrónico .

EnablePushAlerts (por defecto = false) — si es true , se enviará un mensaje por correo electrónico cuando aparezca una confluencia de señales para algunos de los marcos temporales. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Notificaciones .

(por defecto = false) — si es , se enviará un mensaje por correo electrónico cuando aparezca una confluencia de señales para algunos de los marcos temporales. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de . Other parameters — códigos de símbolos para las flechas de dirección de la tendencia y los colores.