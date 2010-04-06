Trades Extractor

Jarfac Trades Extractor

Description:

Le "Jarfac Trades Extractor" est un script MQL4 conçu pour les traders qui souhaitent exporter et analyser leurs trades historiques. En un seul clic, le script génère un fichier CSV contenant des informations détaillées sur chaque trade exécuté pendant une période spécifiée.

Caractéristiques principales :

  1. Filtrage par Période :

    • Définissez une période personnalisée pour l'extraction.
    • Possibilité de désactiver le filtrage par période.

  1. Filtrage par Commentaire :

    • Filtrez les trades en fonction des commentaires spécifiés.
    • Possibilité de désactiver le filtrage par commentaire.

  1. Sélection de Types d'Ordres :

    • Choisissez les types d'ordres à inclure dans l'extraction : Achat, Vente, Stop d'Achat, Stop de Vente, Limite d'Achat, Limite de Vente.

  1. Rapport Détaillé :

    • Le fichier CSV contient des informations telles que le numéro de ticket, la date et l'heure d'ouverture, le type de transaction, le volume, le symbole, le prix d'ouverture, le stop loss, le take profit, la date et l'heure de clôture, le prix de clôture, la commission, l'échange, le profit en dollars et le commentaire.

  1. Interface Utilisateur :

    • Bouton sur le graphique pour lancer facilement l'extraction.
    • Alertes intégrées pour informer l'utilisateur une fois l'extraction terminée avec succès.

  1. Flexibilité :

    • Le script génère un fichier avec un nom unique basé sur la date et l'heure actuelles, ce qui facilite la gestion des extractions.

Comment utiliser :

  1. Attachez le script à n'importe quel graphique.
  2. Configurez les paramètres extern selon vos besoins.
  3. Cliquez sur le bouton "Extract Data" pour générer le fichier CSV.
  4. Consultez le fichier dans le dossier TradesExtractor de votre terminal MT4. (\MQL4\Files\TradesExtractor)











Produits recommandés
Check Execution Broker
Nikolaos Pantzos
5 (1)
Utilitaires
This expert is a tool to check broker execution and spread. Attach expert in any chart and wait to finish check. Expert sends a pending order (Buy Stop) away from the current price (100 pips) and then modifies it. When expert is removed from chart, pending orders expire and are deleted after 15 minutes. You can to get source code from here . Parameters OrdersID - Magic number for orders. ManualLotSize - Lot size for orders. TypeOfOrderUse - Type of order to place (pending or market). TimesModi
FREE
RenkoZigZag
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator displays Renko bars on the chart and uses them to plot the ZigZag - trend lines connecting the local Lows and Highs of the price movement. Renko - specialized display of the price action, in which the graph is displayed not every bar of the time frame, but only under the condition that the price had passed more than the specified number of points. Renko bars are not bound to a time frame, so the indicator can work on any time frame with the same efficiency. This implementation of t
RenkoSarMA
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator calculates and displays renko bars using MA and PSAR data as well as provides buy/sell signals. Renko is a non-trivial price display method. Instead of displaying each bar within a time interval, only the bars where the price moved a certain number of points are shown. Renko bars do not depend on a time interval, therefore the indicator works on any timeframe without losing its efficiency. Buy signal forms when PSAR readings are moving down, MA is moving up, the price is closing ab
RedeeCash Multime XMA
Patrick Odonnell Ingle
Experts
Croisement des moyennes mobiles sur plusieurs périodes. Alors qu'une stratégie de tendance traditionnelle consisterait à choisir une période comme le Quotidien pour estimer la tendance, ce conseiller expert ouvrira une transaction dans le sens de la tendance lorsque TOUS les délais de 5M à Mensuel affichent la même tendance.       SINGLE_CURRENCY = true, permet les opérations sur une seule devise, lorsqu'il est désactivé (FALSE), échangera les devises sélectionnées dans la fenêtre de surveill
FREE
Url HTML And XML Encoding To CSV Demo
Boubacar Tidiane Traore
Utilitaires
Presentation The URL html and xml to csv is designed to get contents from URLs with html or xml content, and to download it to an output format as a txt or as a csv file. It enables to get the whole web sites page, starting with the http protocol, in a document for a further use and in additional with downloading directly on the MetaTrader applications and on the desktop. It is a good advantage for taking the most data from events and economic calendars, and also publications related to the inst
FREE
Advanced reversal system RRR 1 to 5 free
Andrii Malakhov
Indicateurs
The indicator shows entry points with Risk-Reward-Ratio 1 to 5. Main timeframe H1. Works on every pair. The main logic - is to find a reversal level, and then track the price reaction to this level. Doesn't need any settings. As a standard, it paint 5 levels of the same take-profit (red / blue for sellers and buys) and 1 stop-loss level - orange. ATTENTION! Test version of the indicator. Works only on the USDCAD pair! The full version can be bought here https://www.mql5.com/en/market/product/61
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicateurs
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
RenkoSarCCI
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator calculates and displays Renko bars using PSAR and CCI data as well as provides buy/sell signals. Renko is a non-trivial price display method. Instead of displaying each bar within a time interval, only the bars where the price moved a certain number of points are shown. Renko bars do not depend on a time interval, therefore the indicator works on any timeframe without losing its efficiency. The buy signal is generated when the CCI indicator crosses the 100 level upwards, and the PS
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indicateurs
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
MTF Heiken Ashi MA
Brian Lillard
Indicateurs
MTF Heiken Ashi MA is a multiple timeframe Heiken Ashi & Moving Average indicator. Fully customizable for advanced & unique Heiken Ashi & Moving Average calculations. Key Features Modified appearance and appeal from the traditional using only H eiken Ashi MA bodies. MTF Higher or lower timeframes available making this it great for trends and scalping. There are many settings that can be non-repaint for signals at a new bar and at bar 0. Inputs Timeframe  = PERIOD_CURRENT - timeframe of Moving
FREE
RenkoMaSignals
Sergey Deev
1 (2)
Indicateurs
The indicator displays Renko bars on the chart, plots two moving averages by them and generates buy/sell signals based on the conditions displayed in the screenshots and described below: the buy signal is formed if the fast moving average is above the slow moving average, from 4 to 10 consecutive bullish Renko bars are displayed, followed by no more than 2 bearish and one bullish Renko bars; the sell signal is formed if the fast moving average is below the slow moving average, from 4 to 10 conse
Renko Chart with Moving Average
Aleksey Usachev
Indicateurs
Renko Chart with Moving Average. Classic Renko charts idea. It is protted on main chart and Moving Average can be applied. Prices for bars are used from a lower timeframe. Parameters: BarsBack - how many bars of lower timeframe to use. If value is zero than it will use all available bars. LTF - lower timeframe. BrickSize - Renko bar in points. BullishColor - color for bull candle. BearishColor - color for bear candle. HideLineChart - if this value is true the line chart when be hidden when sele
FREE
RenkoBandMacd
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator displays Renko bars on the chart, uses their data to calculate and display the Bollinger Bands, MACD oscillator and generates buy/sell signals. Renko is a non-trivial price display method, in which a bar within a time interval is shown on the chart only if the price has moved a certain number of points. Renko bars do not depend on a time interval, therefore the indicator works on any timeframe without losing its efficiency. When attached to a chart, the indicator checks for presenc
RSI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
Indicateurs
RSI TrendLine Divergency Message is an indicator for the MetaTrader 4 trading platform. Unlike the original indicator, this three in one version has a system of alerts that inform on market situation changes. It consists of the following signals: when the Main line crosses the levels of extreme zones and 50% level; when the Main line crosses the Trend line in the indicator window; divergence on the last bar. Parameters of levels of extremum, 50-level and divergence are adjustable. Parameters La
Enlarged Chart labels
Abraham Correa
Indicateurs
Bigger chart labels would allow the user to be entirely aware of which chart he/she is on. Each chart window is unique, containing different patterns and economic motives so acknowledging the chart window would be absolutely essential! There are well known Economic Time Zones included in clear view, by choice!    Simple does it! Use your computing mouse scroller, clicking with the right finger on the label, in order to customize the label properties. From there, choose your preferred color, fon
FREE
Double Fibonacci
Fabio Mazzotta
5 (1)
Utilitaires
Fibonacci will be designed by default based on the monthly candle but you can simultaneously view Fibonacci on a weekly candle or you can choose your two favorite timeframes. When you run this script, an input prompt will appear and the following input parameters can be configured: Input Parameters: Name Example Default Timeframe1 Monthly 43200 Timeframe2 Weekly 10080 TF1status 1 on 1 TF2status 0 off 0 candleID you can choose which candle to apply 1 Prefix1 It's is the prefix of the first object
FREE
Chaser
Thebo Junior Mahlangu
Indicateurs
Introduction  This Indicator Is Based On Average Price/Maximum Price Moves, And Using Moving Bollinger Bands And Moving Averages. The Advantage Of Using It With YOUR own Analysis Will Confirm Potential Supports And Resistances While it Compliments With Your Analysis  The Indicator Is Non-Repainting AND Along With Our Special Trend METRE that Changes With The Conditions OF A Bullish Or Bearish Trend....  Recommend Time-Frames: H1  H4 M15 Usage: The Indicator Is Very Profitable If Use
FREE
Median Renko Terminator
Lesedi Oliver Seilane
Indicateurs
Median Renko Terminator works best with renko charts if you do not have a renko chart generator I will email it to you for free and give you the correct settings for scalping or to swing trade NON-REPAINT  COMES WITH ALERTS WHEN THERE IS A SIGNAL Conditions to sell: big purple arrow shows you the direction first then you take the small purple arrow to enter the same direction of the purple arrow. Conditions to buy: big white arrow shows you the up direction first then you take small white arrow
Order Closer Manager
Kapil Sehrawat
Utilitaires
Order Closer Manager Order Closer Manager Order Closer Manager is a powerful and easy-to-use MetaTrader 4 (MT4) Expert Advisor designed to help traders efficiently manage their open orders. This EA is ideal for traders who want precise control over their trades with minimal manual intervention. Key Features: Close Orders by Percentage: Automatically close a specified percentage of your total open lot size with a single click. Breakeven Management: Apply breakeven levels to buy, sell, or all open
Guppy GMMA Cross Arrows Indicator
Abir Pathak
5 (9)
Indicateurs
This indicator is based on Guppy's GMMA Strategy. And shows arrows when GMMA lines cross up or down. To have this indicator and get alerts for Multiple Timeframes and multiple Pairs you can check out the demo of this GMMA Trend Scanner indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/38747 About GMMA In Brief: GMMA attempts to identify trends by combining two groups of moving averages with differing time periods: The long-term EMAs (30, 35, 40, 45, 50, and 60) the behaviors of investors that h
FREE
UTBot with HTS filter
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
Indicateurs
Advanced UT Bot & HTS Indicator This indicator is an advanced technical analysis tool that combines two methods: UT Bot and HTS (Higher Timeframe Smoothing) , to generate accurate buy and sell signals. 1. Indicator Structure Works within the main chart window and utilizes 11 buffers to store various data points, including arrows (buy/sell signals) and bands from both UT Bot and HTS systems. Uses colored arrows to represent different trading conditions: Blue arrows : Normal buy signals. Red arro
ChartColorMT4
Thomas Pierre Maurice Moine
Utilitaires
Customize your charts with this simple utility. Choose in the 24 pre-built color sets, or use your own colors, save them to re-use them later. You can also add a text label on your chart. --- Chart Colors-- Color Set : 24 prebuilt color sets (select "Custom" to use colors below) Background color Foreground color Grid color Chart Up color Chart Down color Candle Bull color Candle Bear color  Line color Volumes color --- Label--- Text Label : Type the text you want to appear on the chart Label P
FREE
Zigzag Pro MT4
Kaijun Wang
4 (1)
Indicateurs
本指标 基于 Zigzag 基础上... 增加了: 1.增加了箭头指示,使图表更鲜明 2.增加了价格显示,使大家更清楚的看清价格. 3.增加了报警等设置,可以支持邮件发送 原指标特性: 1.基本的波段指标构型. 2.最近的2个ZIGZAG点不具有稳定性,随着行情而改变,(就是网友所说的未来函数) 3.原指标适合分析历史拐点,波段特性,对于价格波动有一定的指导性. Zigzag的使用方法一 丈量一段行情的起点和终点 （1）用ZigZag标注的折点作为起点和终点之后，行情的走势方向就被确立了（空头趋势）； （2）根据道氏理论的逻辑，行情会按照波峰浪谷的锯齿形运行，行情确立之后会走回撤行情，回撤的过程中ZigZag会再次形成折点，就是回撤点； （3）在回撤点选择机会进场，等待行情再次启动，止损可以放到回撤的高点。 一套交易系统基本的框架就建立起来了。 Zigzag的使用方法二 作为画趋势线的连接点 趋势线是很常见的技术指标，在技术分析中被广泛地使用。 但一直以来趋势线在实战中都存在一个BUG，那就是难以保证划线的一致性。 在图表上有很多的高低点，到底该连接哪一个呢？不同的书上画趋势线的方法
FREE
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
Indicateurs
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Rira Renko
Vitor Palmeira Abbehusen
Indicateurs
RENKO on Time Chart This indicator is an enhanced Renko, so you can watch the Renko bricks on the chart to understand price movement more clearly the other improvement is automated box size according to ATR (Average True Range) period you can set the ATR number as you want and the box size of Renko changes automatically based on price movement Inputs Mode: Box size is the input to specify the size of the Renko box you want to print on the chart. This input lets you choose the fixed box siz
Chaos Trader Lite
John Davis
1 (1)
Experts
Chaos Trader Lite attempts to use aspects of chaos theory to place trades in the marketplace. This Expert Advisor, in particular, draws upon theories made by Bill Williams. Every version of MetaTrader contains the Bill Williams indicators. I wondered why was he deemed so important as to have his own set of indicators added to MetaTrader with name attribution. Conducting research I found that Bill Williams wrote a book using chaos theory to trade the markets. The Bill Williams indicators are usef
FREE
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicateurs
L'indicateur   Candle GAP   est un outil essentiel pour les traders utilisant   les stratégies de Gap Trading   car il identifie automatiquement les écarts de bougie pour chaque jour de la semaine. Un écart fait référence à une différence de niveau de prix entre la clôture et l'ouverture de deux jours consécutifs. Cet indicateur reconnaît quatre types de schémas d'écart : commun, de rupture, de continuation et d'épuisement. En incorporant cet indicateur dans n'importe quel graphique, les traders
FREE
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
Utilitaires
TradeMirror est un outil de copie d'ordres localisé, spécialement conçu pour les plateformes MT4/MT5, qui synchronise les opérations de trading en temps réel. Avantages du produit En se basant sur les normes élevées des logiciels financiers en matière de sécurité, de stabilité et de protection de la vie privée, nous avons procédé à des optimisations en profondeur sur trois dimensions principales : Une interface graphique simple et intuitive, permettant une utilisation sans aucune barrière Des mé
FREE
TiborsTimer
Tibor Hartmut Sturm
Indicateurs
Tibors Timer -  Indikator zur Übersicht und Klarheit im Chart Dieser Indikator wurde von mir geschrieben, da ich oftmals die wichtigsten Informationen während eines Trades bzw. im Chart mühevoll suchen musste. Bitte täglich neu in den Chart ziehen.   Er zeigt folgendes an: - Akuteller Kurs - Aktuelles Handelspaar - Die Zeiteinheit - Die Restzeit zur nächsten Kerzenbildung - Die Nummer des Handelskontos - Die Frei Verfügbare Margin - Margin auf 1 Lot - Der Aktuelle Hebel  - Der Aktuelle Spprea
FREE
Abiroid GMA Scalper Arrow
Abir Pathak
Indicateurs
Features: 1- Get OB/OS Levels from Golden MA Levels 2- Wait for Buy/Sell Start Level Cross 3- Optional: Should price cross Mid Level in earlier bars 4- Optional: Crossing bar High/Medium Volume 5- Optional: MA Stacked to check up/down trend for current TF 6- Optional: NRTR higher timeframes aligned Check Detailed blog post explained: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758457 Levels with Buffers available here: Golden MA Levels Indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/119515 Note: Arr
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le Local Trade Copier EA MT4 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le Local Trade Copier EA MT4 offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonction d
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilitaires
Equity Protect Pro : Votre expert en protection de compte complet pour un trading en toute sérénité Si vous recherchez des fonctionnalités telles que la protection de compte, la protection des capitaux propres, la protection de portefeuille, la protection multi-stratégies, la protection des bénéfices, la prise de bénéfices, la sécurité de trading, les programmes de contrôle des risques, le contrôle automatique des risques, la liquidation automatique, la liquidation conditionnelle, la liquidatio
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilitaires
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitaires
Seconds Chart — un outil unique pour créer des graphiques en secondes dans MetaTrader 4 . Grâce à Seconds Chart , vous pouvez créer un graphique avec une période définie en secondes, offrant une flexibilité et une précision idéales pour l'analyse, indisponibles sur les graphiques standards en minutes ou en heures. Par exemple, la période S15 indique un graphique avec des bougies d'une durée de 15 secondes. Vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur, expert advisor (EA) ou script. Leur utilis
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilitaires
Basket EA MT4 est un outil puissant de capture de bénéfices et un système complet de protection de compte, le tout réuni dans une solution simple et facile à utiliser. Son objectif principal est de vous donner un contrôle total sur le profit et la perte global de votre compte en gérant toutes les positions ouvertes au niveau du panier (basket), plutôt que traitement individuellement. Le EA propose une gamme complète de fonctions au niveau du panier : take profit, stop loss, break even et trailin
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitaires
Expert Advisor Risk Manager pour MT4 est un programme très important et, à mon avis, nécessaire pour chaque commerçant. Avec cet Expert Advisor, vous pourrez contrôler le risque de votre compte de trading. Le contrôle des risques et des bénéfices peut être effectué à la fois en termes monétaires et en termes de pourcentage. Pour que l'Expert Advisor fonctionne, attachez-le simplement au tableau des paires de devises et définissez les valeurs de risque acceptables dans la devise du dépôt ou en
Risk Calculator Panell
Mykhailo Krygin
Utilitaires
The Risk and Reward calculator is designed to place market and pending orders. You only need to set the risk size you are willing to risk in one trade and the Stop Loss level. The calculator will calculate the required lot size for this. And by setting the Risk Reward size, you can set the ratio of expected profit to risk in one position. For example, you are willing to risk one dollar in one trade and, if the market moves in your favor, you want to make a profit of 2 times more. Then you need
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilitaires
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitaires
Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [ Instructions and DEMO ] Cara
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT4> MT4, MT4> MT5, MT5>
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.71 (24)
Utilitaires
Présentation du OrderManager : Un utilitaire révolutionnaire pour MT4 Gérez vos transactions comme un pro avec le tout nouveau utilitaire Order Manager pour MetaTrader 4. Conçu avec simplicité et facilité d'utilisation à l'esprit, l'Order Manager vous permet de définir et de visualiser sans effort le risque associé à chaque transaction, vous permettant de prendre des décisions éclairées et d'optimiser votre stratégie de trading. Pour plus d'informations sur l'OrderManager, veuillez vous référer
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitaires
Négociez automatiquement les zones de support et de résistance ou d'offre et de demande une fois que vous avez identifié les zones clés à partir desquelles vous souhaitez négocier. Cet EA vous permet de dessiner des zones d'achat et de vente en un seul clic, puis de les placer exactement là où vous vous attendez à ce que le prix change. L'EA surveille ensuite ces zones et effectuera automatiquement des transactions en fonction de l'action des prix que vous spécifiez pour les zones. Une fois la
Partial Closure EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Utilitaires
Partial Closure EA MT4 vous permet de clôturer partiellement n'importe quelle position sur votre compte, manuellement selon un pourcentage choisi de la taille du lot et/ou par numéro de ticket, ou automatiquement selon des pourcentages définis des niveaux de TP/SL, en clôturant un pourcentage de la taille de lot initiale sur jusqu’à 10 niveaux de take profit et 10 de stop loss. Il peut gérer toutes ou certaines des transactions de votre compte en spécifiant ou en excluant certains numéros magiq
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. En utilisant notre panel de trading, vous pouvez trader en un clic à partir du graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement que le contrôle MetaTrader standard. Des calculs automatiques de paramètres et de fonctions qui facilitent la vie d'un trader et aident un trader à mener ses activités de trading beaucoup plus rapidement et pl
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.8 (30)
Utilitaires
Clôture des positions dans MetaTrader 4 après avoir atteint le bénéfice/perte total avec la fonction de suivi des bénéfices. Vous pouvez activer les arrêts virtuels (ordre séparé) . Calcul et clôture des positions ACHAT et VENTE séparément (ACHAT VENTE séparé) . Fermeture et calcul de tous les symboles ou du symbole courant uniquement (Tous les symboles) . Activer le suivi pour le profit ( Trailing Profit ). Clôture sur le total des profits et pertes en devise de dépôt, en points, ou en % du so
KopirMT4 Copy trades for MT4
Alexandr Gavrilin
4.53 (80)
Utilitaires
The adviser has been withdrawn from sale  KopirMT4 (CopierMT4) - transaction copier for the MetaTrader 4 terminal, copies (synchronizes, duplicates) transactions from any accounts (copier, copy dealers).  Supports copying: MT4 <-> MT4, MT4 -> MT5 Hedge, MT5 Hedge -> MT4 Support:  https://www.mql5.com/ru/messages/01c3f341a058d901 Why exactly our product? The copier has a high speed and is not dependent on ticks. Copy speed - less than 0.5 sec. Transactions are copied with high accuracy, the sc
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilitaires
Protégez votre capital de trading sans effort Protéger votre capital est aussi essentiel que de le faire fructifier. KT Equity Protector agit comme votre gestionnaire de risques personnel, surveillant en continu l’équité de votre compte et intervenant automatiquement pour limiter les pertes ou sécuriser les profits en fermant toutes les positions et ordres en attente dès que les objectifs prédéfinis sont atteints. Fini les décisions émotionnelles ou les incertitudes — laissez ce protecteur fiabl
Plus de l'auteur
Easy mt4 to telegram
Medilane Bernard Philippe Couratier
Utilitaires
Jarfac Mt4ToTelegram Introduction Jarfac Mt4ToTelegram est un système MT4 conçu pour faciliter la communication en temps réel entre la plateforme MetaTrader 4 et Telegram. Ce script permet aux traders de recevoir des notifications instantanées personnalisables basées sur différents types de transactions, assurant ainsi une réactivité optimale sans avoir à surveiller constamment la plateforme de trading. Caractéristiques principales Notifications en temps réel  : Recevez des notifications directe
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis