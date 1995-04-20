Kind assistant

Простой и удобный индикатор, указывающий зоны стандартных индикаторов в различных таймфреймах, при необходимости можете в настройках изменить параметры

RSI- Relative strength index.  Стрелка вверх- если сигнальная линия ниже уровня 300, стрелка вниз- если сигнальная линия выше уровня 70

STOCH-  Stochastic. Стрелка вверх- если сигнальная линия ниже уровня 20, стрелка вниз- если сигнальная линия выше уровня 80

ENVELOPE - Envelopes. Стрелка вверх- если свеча открылась ниже красной линии индикатора  Envelopes. Стрелка вверх- если свеча открылась выше синий линии индикатора  Envelopes

MACD-  Moving Averages Convergence/Divergence. Стрелка вверх- если сигнальная линия выше нулевой отметки, а гистограмма выше сигнальной линии, стрелка вниз- если сигнальная линия ниже нулевой отметки, а гистограмма ниже сигнальной линии

3-EE- это индикатор PPA, указывающий положение свечи в различных таймфреймах, стрелка вверх- значит на М1,М5,М15,М30,Н1 свеча закрылась в верхнем положении, соответственно стрелка вниз противоположно.

Дополнительно на графике есть сигналы в случаи если индикатор  Relative strength index на всех таймфреймах совпадает.

Используя данный индикатор и при необходимости совместить с уровнями, либо другими индикаторами или стратегией, получиться очень хороший помощник в форексе и бинарных опционах

При желании могу внести дополнения по вашему желанию 

