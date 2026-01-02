EA MT5 (MQL5) XAUUSD – Range Breakout filtré (MVP) – 100% automatique – Risk% + SL/TP – Sessions Londres/NY – Licence + Kill Switch – Sans martingale / grid
Bonjour,
Je recherche un développeur MQL5 pour créer un EA MT5 (MVP/V1) destiné au trading de XAUUSD (symbole paramétrable).
Robot 100% automatique, destiné à un usage sérieux + distribution clients (capital mini typique 300–500€).
Stratégie V1
- Range Breakout filtré (range sur N bougies + cassure confirmée + buffer)
- Timeframe à définir ensemble (M15 ou H1), paramétrable
- 1 seul trade à la fois (paramétrable)
Exigences clés (tout paramétrable dans les inputs)
- Gestion du risque en % par trade (calcul lot via SL) + option lot fixe
- SL/TP clairs (modes : RR / points / ATR)
- Filtres : spread, ATR, sessions Londres + New York (2 sessions) + No-Trade window (rollover)
- Daily loss limit configurable (sans afficher de % fixe dans l’annonce)
- Safe mode erreurs (pause après X erreurs)
- Option : weekly loss / drawdown global (pause)
Licence + Kill Switch (obligatoire)
- Liaison : AccountNumber + ServerName (paramétrable)
- Check au démarrage + toutes les X minutes
- Endpoint HTTPS JSON (status on/off + option expire_date/plan)
- Licence OFF = pas de nouveaux trades (option fermer uniquement MagicNumber)
- Grace mode serveur HS paramétrable (recommandé STOP)
Non négociable
- Pas de martingale / pas de grid / pas de logique cachée
- Pas de promesse de performance
- Pas de DLL
- Paiement par jalons (milestones) + test démo avant paiement final
- Livraison obligatoire : MQ5 + EX5 (le code source doit m’appartenir)
Livrables
- MQ5 + EX5
- Backtest MT5 (données récentes) + rapport
- Doc installation + explication simple de la logique (1–2 pages)
- Spéc JSON licence + exemple
Merci d’indiquer : prix, délai, jalons proposés, et exemples de projets similaires.
