Bonjour,

Je recherche un développeur MQL5 pour créer un EA MT5 (MVP/V1) destiné au trading de XAUUSD (symbole paramétrable).

Robot 100% automatique, destiné à un usage sérieux + distribution clients (capital mini typique 300–500€).

Stratégie V1

  • Range Breakout filtré (range sur N bougies + cassure confirmée + buffer)
  • Timeframe à définir ensemble (M15 ou H1), paramétrable
  • 1 seul trade à la fois (paramétrable)

Exigences clés (tout paramétrable dans les inputs)

  • Gestion du risque en % par trade (calcul lot via SL) + option lot fixe
  • SL/TP clairs (modes : RR / points / ATR)
  • Filtres : spread, ATR, sessions Londres + New York (2 sessions) + No-Trade window (rollover)
  • Daily loss limit configurable (sans afficher de % fixe dans l’annonce)
  • Safe mode erreurs (pause après X erreurs)
  • Option : weekly loss / drawdown global (pause)

Licence + Kill Switch (obligatoire)

  • Liaison : AccountNumber + ServerName (paramétrable)
  • Check au démarrage + toutes les X minutes
  • Endpoint HTTPS JSON (status on/off + option expire_date/plan)
  • Licence OFF = pas de nouveaux trades (option fermer uniquement MagicNumber)
  • Grace mode serveur HS paramétrable (recommandé STOP)

Non négociable

  • Pas de martingale / pas de grid / pas de logique cachée
  • Pas de promesse de performance
  • Pas de DLL
  • Paiement par jalons (milestones) + test démo avant paiement final
  • Livraison obligatoire : MQ5 + EX5 (le code source doit m’appartenir)

Livrables

  • MQ5 + EX5
  • Backtest MT5 (données récentes) + rapport
  • Doc installation + explication simple de la logique (1–2 pages)
  • Spéc JSON licence + exemple

Merci d’indiquer : prix, délai, jalons proposés, et exemples de projets similaires.


