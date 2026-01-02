Bonjour,

Je recherche un développeur MQL5 pour créer un EA MT5 (MVP/V1) destiné au trading de XAUUSD (symbole paramétrable).

Robot 100% automatique, destiné à un usage sérieux + distribution clients (capital mini typique 300–500€).

Stratégie V1

Range Breakout filtré (range sur N bougies + cassure confirmée + buffer)

Timeframe à définir ensemble (M15 ou H1), paramétrable

1 seul trade à la fois (paramétrable)

Exigences clés (tout paramétrable dans les inputs)

Gestion du risque en % par trade (calcul lot via SL) + option lot fixe

SL/TP clairs (modes : RR / points / ATR)

Filtres : spread, ATR, sessions Londres + New York (2 sessions) + No-Trade window (rollover)

Daily loss limit configurable (sans afficher de % fixe dans l’annonce)

Safe mode erreurs (pause après X erreurs)

Option : weekly loss / drawdown global (pause)

Licence + Kill Switch (obligatoire)

Liaison : AccountNumber + ServerName (paramétrable)

Check au démarrage + toutes les X minutes

Endpoint HTTPS JSON (status on/off + option expire_date/plan)

Licence OFF = pas de nouveaux trades (option fermer uniquement MagicNumber)

Grace mode serveur HS paramétrable (recommandé STOP)

Non négociable



Pas de martingale / pas de grid / pas de logique cachée

Pas de promesse de performance

Pas de DLL

Paiement par jalons (milestones) + test démo avant paiement final

Livraison obligatoire : MQ5 + EX5 (le code source doit m’appartenir)

Livrables

MQ5 + EX5

Backtest MT5 (données récentes) + rapport

Doc installation + explication simple de la logique (1–2 pages)

Spéc JSON licence + exemple

Merci d’indiquer : prix, délai, jalons proposés, et exemples de projets similaires.