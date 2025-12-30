Bonjour, je cherche un développeur pour me fournir une stratégie sur MT5 similaire à celle qui fonctionne sur TradingView.



La stratégie est la suivante :

Entrée : cassure du Supertrend en clôture

Sortie : cassure du Supertrend ou SL fixe ou TP fixe

Paramètres du script réglables :

- Supertrend (exemple 3/10)

- SL (exemple 80 points)

- TP (exemple 150 points)

- Capital (exemple Capital fixe, Balance, Equity)

-Nombre de lots en fonction du SL (exemple 2 lots fixes, Capital fixe x RR, Balance x RR, Equity x RR)

- RR (exemple 1%)

Filtres à utiliser

- Jour de trading autorisé activable (exemple lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche)

- Horaires de trading activable dans les paramètres (exemple 09h00-18h00)

- Horaire de sortie de position activable : (exemple 22h00)

- Sens du trading activable (BUY, SELL, BUY SELL)



Je fournirai le script TradingView qui fonctionne actuellement.



