Stratégie simple basée sur le SuperTrend - Adaptation de la stratégie qui fonctionne sur TradingView

Spécifications

Bonjour, je cherche un développeur pour me fournir une stratégie sur MT5 similaire à celle qui fonctionne sur TradingView.

La stratégie est la suivante :
Entrée : cassure du Supertrend en clôture
Sortie : cassure du Supertrend ou SL fixe ou TP fixe
Paramètres du script réglables :
- Supertrend (exemple 3/10)
- SL (exemple 80 points)
- TP (exemple 150 points)
- Capital (exemple Capital fixe, Balance, Equity)
 -Nombre de lots en fonction du SL (exemple 2 lots fixes, Capital fixe x RR, Balance x RR, Equity x RR)
- RR (exemple 1%) 

Filtres à utiliser
- Jour de trading autorisé activable (exemple lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche)
- Horaires de trading activable dans les paramètres (exemple 09h00-18h00)
- Horaire de sortie de position activable : (exemple 22h00)
- Sens du trading activable (BUY, SELL, BUY SELL)

Je fournirai le script TradingView qui fonctionne actuellement. 


Informations sur le projet

Budget
30 - 50 USD
TVA (20%): 6 - 10 USD
Total: 36 - 60 USD
Pour le développeur
27 - 45 USD
Délais
de 1 à 5 jour(s)

Client

Commandes passées1
Nombre d'arbitrages0