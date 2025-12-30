Stratégie simple basée sur le SuperTrend - Adaptation de la stratégie qui fonctionne sur TradingView
Spécifications
Bonjour, je cherche un développeur pour me fournir une stratégie sur MT5 similaire à celle qui fonctionne sur TradingView.
La stratégie est la suivante :
Entrée : cassure du Supertrend en clôture
Sortie : cassure du Supertrend ou SL fixe ou TP fixe
Paramètres du script réglables :
- Supertrend (exemple 3/10)
- SL (exemple 80 points)
- TP (exemple 150 points)
- Capital (exemple Capital fixe, Balance, Equity)
-Nombre de lots en fonction du SL (exemple 2 lots fixes, Capital fixe x RR, Balance x RR, Equity x RR)
- RR (exemple 1%)
Filtres à utiliser
- Jour de trading autorisé activable (exemple lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche)
- Horaires de trading activable dans les paramètres (exemple 09h00-18h00)
- Horaire de sortie de position activable : (exemple 22h00)
- Sens du trading activable (BUY, SELL, BUY SELL)
Je fournirai le script TradingView qui fonctionne actuellement.