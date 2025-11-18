FreelanceSections

Robot de stratégie OPR

MQL5 Experts

Spécifications

Bonjour,


Je cherche un développeur pour coder un Expert Advisor MT5 avec la logique suivante :

  • Plateforme : MetaTrader 5

  • Langage : MQL5 (.mq5, avec code source)

  • Actif principal : Nasdaq (US100)

  1. Timeframe de travail : M15

  2. OPR : je définis une seule bougie comme OPR :

    • Bougie M15 de 15:30 à 15:45 (heure du serveur – à rendre paramétrable si possible : heure et minute de début).

  3. Dès que cette bougie 15:30–15:45 est clôturée, l’EA regarde le RSI en Daily :

    • RSI en D1 > 45 → BUY

    • RSI en D1 < 45 → SELL

    • Si RSI = 45, pas de trade.

  4. L’ordre est un ordre au marché pris immédiatement après la clôture de la bougie OPR, selon le signal RSI.

  • OPR = High – Low de la bougie 15:30–15:45 en M15.

  • Distance du SL (en prix) = OPR / 4. un peu + (voir image)

    • Pour un BUY : SL = prix d’entrée – OPR/4

    • Pour un SELL : SL = prix d’entrée + OPR/4

  • TP = 5% du prix d’entrée :

    • BUY : TP = prix d’entrée × 1,05

    • SELL : TP = prix d’entrée × 0,95

  • Break-even :

    • Quand le trade atteint +1,5% de gain par rapport au prix d’entrée, l’EA déplace le SL au prix d’entrée (avec éventuellement un petit buffer en points pour éviter d’être touché immédiatement par le spread).

  • Je veux risquer 1% du capital par trade

  • Un seul trade par jour maximum

  • Fichier .mq5 (code source) + .ex5 compilé.

  • Explication rapide des inputs principaux.

  • L’EA doit pouvoir être backtesté sur MT5 sans plantage.

Merci de m’indiquer :

  • Votre prix pour ce projet,

  • Un délai estimé,

  • Et éventuellement des références de vos précédents EA MT5.






Répondu

1
Développeur 1
Évaluation
(537)
Projets
616
33%
Arbitrage
35
37% / 49%
En retard
10
2%
Chargé
2
Développeur 2
Évaluation
(2272)
Projets
2865
62%
Arbitrage
119
45% / 24%
En retard
428
15%
Travail
3
Développeur 3
Évaluation
(290)
Projets
466
39%
Arbitrage
96
43% / 19%
En retard
75
16%
Chargé
Publié : 2 codes
4
Développeur 4
Évaluation
(10)
Projets
20
45%
Arbitrage
1
100% / 0%
En retard
6
30%
Travail
5
Développeur 5
Évaluation
(1)
Projets
1
0%
Arbitrage
0
En retard
0
Gratuit

Informations sur le projet

Budget
50 - 100 USD
TVA (20%): 10 - 20 USD
Total: 60 - 120 USD
Pour le développeur
45 - 90 USD
Délais
à 20 jour(s)

Client

Commandes passées1
Nombre d'arbitrages0