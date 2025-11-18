Spécifications
Bonjour,
Je cherche un développeur pour coder un Expert Advisor MT5 avec la logique suivante :
-
Plateforme : MetaTrader 5
-
Langage : MQL5 (.mq5, avec code source)
-
Actif principal : Nasdaq (US100)
-
Timeframe de travail : M15
-
OPR : je définis une seule bougie comme OPR :
-
Bougie M15 de 15:30 à 15:45 (heure du serveur – à rendre paramétrable si possible : heure et minute de début).
-
-
Dès que cette bougie 15:30–15:45 est clôturée, l’EA regarde le RSI en Daily :
-
RSI en D1 > 45 → BUY
-
RSI en D1 < 45 → SELL
-
Si RSI = 45, pas de trade.
-
-
L’ordre est un ordre au marché pris immédiatement après la clôture de la bougie OPR, selon le signal RSI.
-
OPR = High – Low de la bougie 15:30–15:45 en M15.
-
Distance du SL (en prix) = OPR / 4. un peu + (voir image)
-
Pour un BUY : SL = prix d’entrée – OPR/4
-
Pour un SELL : SL = prix d’entrée + OPR/4
-
-
TP = 5% du prix d’entrée :
-
BUY : TP = prix d’entrée × 1,05
-
SELL : TP = prix d’entrée × 0,95
-
-
Break-even :
-
Quand le trade atteint +1,5% de gain par rapport au prix d’entrée, l’EA déplace le SL au prix d’entrée (avec éventuellement un petit buffer en points pour éviter d’être touché immédiatement par le spread).
-
-
Je veux risquer 1% du capital par trade
-
Un seul trade par jour maximum
-
Fichier .mq5 (code source) + .ex5 compilé.
-
Explication rapide des inputs principaux.
-
L’EA doit pouvoir être backtesté sur MT5 sans plantage.
Merci de m’indiquer :
-
Votre prix pour ce projet,
-
Un délai estimé,
-
Et éventuellement des références de vos précédents EA MT5.