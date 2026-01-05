Indicateurs: DeltaFusionLite
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
DeltaFusionLite:
DeltaFusion Lite est la version simplifiée de l'indicateur DeltaFusionPro pour MT4. Il calcule et affiche le Delta Cumulatif et le Delta Net, donnant aux traders une vision claire de la pression d'achat et de vente au sein de chaque bougie. En analysant la distribution du volume entre l'offre et la demande, il aide à identifier les changements de sentiment du marché, les renversements potentiels et divers types de divergences entre le prix et le volume.
Auteur : Francesco Secchi