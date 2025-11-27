Bibliothèque: Module de signaux de trading basé sur l'indicateur SuperTrend

Module de signaux de trading basé sur l'indicateur SuperTrend:

Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture des positions est l'apparition d'un point coloré de l'indicateur SuperTrend.

Author: Nikolay Kositsin

 
Serait-il possible d'obtenir cet EA en version MT4 ?
 
Bonsoir, j'ai essayé de tester le robot, mais je n'ai même pas pu le compiler, car apparemment il y a des erreurs. Pouvez-vous m'aider ?
