Bibliothèque: Module de signaux de trading basé sur l'indicateur ColorJFatl
Bonjour Nikolay,
J'ai apporté quelques améliorations aux signaux de trading de l'indicateur jfatl. Envoyez-moi un email et je vous renverrai le graphique pour le montrer.
Merci beaucoup,
Ari
Je cherchais donc un exemple d'utilisation de dindes personnalisées dans la classe des signaux. J'ai trouvé des exemples, merci pour cela.
Cependant, en y regardant de plus près, il s'est avéré que les méthodes CJFatlSignal::ValidationSettings et CJFatlSignal::InitIndicators n'appellent pas les méthodes virtuelles correspondantes de la classe parente !!!!!. Quelles en sont les conséquences ? L'absence d'activation de l'indicateur d'étape d'initialisation et, par conséquent, l'absence de création de tampons de séries temporelles. Les auteurs ne lisent-ils pas du tout les sources de la bibliothèque ? Le signal n'a pas besoin de séries temporelles dans son travail. Ailleurs, il ne le fera pas.
Comment un tel échec épique a pu être vérifié et publié est un mystère.
Module de signaux de trading basé sur l'indicateur ColorJFatl:
Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le changement de couleur de l'indicateur ColorJFatl sert de signal pour ouvrir des positions.
Author: Nikolay Kositsin