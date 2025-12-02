Bibliothèque: Module de signaux de trading basé sur l'indicateur NonLagDot

Nouveau commentaire
 

Module de signaux de trading basé sur l'indicateur NonLagDot:

Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture des positions est un changement de couleur de l'indicateur NonLagDot.

Module de signaux de trading basé sur l'indicateur NonLagDot

Author: Nikolay Kositsin

 

Quel est le rôle de l'homme dans le développement de l'économie ? J'ai déjà partagé des informations avec vous... mais je ne sais pas si c'est le cas...

Comment faire pour que le bénéfice soit de l'ordre du % par mois ?

Berapa harganya dan dimana dimana belinya ?

 
kommar:

Quel est le rôle de l'homme dans le développement de l'économie ? J'ai déjà partagé des informations avec vous... mais je ne sais pas si c'est le cas...

Comment faire pour que le bénéfice soit de l'ordre du % par mois ?

Berapa harganya dan dimana dimana belinya ?

C'est gratuit. Vous pouvez le télécharger dans CodeBase et placer les fichiers dans :

terminal_data_folder\MQL5\Indicators\nonlagdot.mq5
terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\nonlagdotsignal.mqh
terminal_data_folder\MQL5\Experts\expm_nonlagdot.mq5

Nouveau commentaire