Bibliothèque: Module de signaux de trading basé sur l'indicateur NonLagDot
Comment faire pour que le bénéfice soit de l'ordre du % par mois ?
Berapa harganya dan dimana dimana belinya ?
C'est gratuit. Vous pouvez le télécharger dans CodeBase et placer les fichiers dans :
terminal_data_folder\MQL5\Indicators\nonlagdot.mq5
terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\nonlagdotsignal.mqh
terminal_data_folder\MQL5\Experts\expm_nonlagdot.mq5
Module de signaux de trading basé sur l'indicateur NonLagDot:
Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture des positions est un changement de couleur de l'indicateur NonLagDot.
Author: Nikolay Kositsin