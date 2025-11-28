Bibliothèque: Module de signaux de trading basé sur l'indicateur LeManSignal

Module de signaux de trading basé sur l'indicateur LeManSignal:

Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture des positions est l'apparition d'un point coloré de l'indicateur LeManSignal.

Author: Nikolay Kositsin

