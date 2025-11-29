Bibliothèque: Module de signaux de trading basé sur l'indicateur Karacatica

Module de signaux de trading basé sur l'indicateur Karacatica:

Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture de position est l'apparition de la flèche colorée de l'indicateur Karacatica.

Module de signaux de trading basé sur l'indicateur Karacatica

Author: Nikolay Kositsin

 

Quelqu'un l'utilise-t-il ?

 
ALETRADEX:

Quelqu'un l'utilise-t-il ?

L'expert donne une erreur
