Bibliothèque: Module de signaux de trading basé sur l'indicateur Heiken_Ashi_Smoothhed
Bonjour !
Je n'ai pas réussi à compiler l'indicateur ou l'expert.
La version de la plateforme est Buid 910
Erreurs dans l'indicateur :
'Heiken_Ashi_Smoothed.mq5' Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 1 1
ne peut pas ouvrir "C:\Users\THIAGO\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\FB9A56D617EDDDFE29EE54EBEFFE96C1\MQL5\include\SmoothAlgorithms.mqh" fichier d'inclusion Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 28 11
'CXMA' - déclaration sans type Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 31 1
'Smooth_Method' - déclaration sans type Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 65 7
'XMAO' - identificateur non déclaré Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 83 14
'MA_SmMethod' - identificateur non déclaré Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 83 32
'XMAO' - identifiant non déclaré Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 138 18
'MA_SmMethod' - identifiant non déclaré Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 138 66
'XMAC' - identificateur non déclaré Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 139 18
'XMAH' - identificateur non déclaré Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 140 18
'XMAL' - identifiant non déclaré Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 141 18
10 erreur(s), 0 avertissement(s) 11 1
'ExpM_Heiken_Ashi_Smoothed.mq5' ExpM_Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 1 1
'Expert.mqh' Expert.mqh 1 1
'ExpertBase.mqh' ExpertBase.mqh 1 1
'SymbolInfo.mqh' SymbolInfo.mqh 1 1
'Object.mqh' Object.mqh 1 1
'StdLibErr.mqh' StdLibErr.mqh 1 1
'AccountInfo.mqh' AccountInfo.mqh 1 1
'PositionInfo.mqh' PositionInfo.mqh 1 1
'OrderInfo.mqh' OrderInfo.mqh 1 1
'DealInfo.mqh' DealInfo.mqh 1 1
'HistoryOrderInfo.mqh' HistoryOrderInfo.mqh 1 1
'Indicators.mqh' Indicators.mqh 1 1
'Trend.mqh' Trend.mqh 1 1
'Indicator.mqh' Indicator.mqh 1 1
'Series.mqh' Series.mqh 1 1
'ArrayObj.mqh' ArrayObj.mqh 1 1
'Array.mqh' Array.mqh 1 1
'ArrayDouble.mqh' ArrayDouble.mqh 1 1
'Oscilators.mqh' Oscilators.mqh 1 1
'Volumes.mqh' Volumes.mqh 1 1
'BillWilliams.mqh' BillWilliams.mqh 1 1
'Custom.mqh' Custom.mqh 1 1
'TimeSeries.mqh' TimeSeries.mqh 1 1
'ArrayInt.mqh' ArrayInt.mqh 1 1
'ArrayLong.mqh' ArrayLong.mqh 1 1
'ExpertTrade.mqh' ExpertTrade.mqh 1 1
'Trade.mqh' Trade.mqh 1 1
'ExpertSignal.mqh' ExpertSignal.mqh 1 1
'ExpertMoney.mqh' ExpertMoney.mqh 1 1
'ExpertTrailing.mqh' ExpertTrailing.mqh 1 1
ne peut pas ouvrir "C:\Users\THIAGO\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\FB9A56D617EDDDFE29EE54EBEFFE96C1\MQL5\include\Expert\Signal\MySignals\Heiken_Ashi_SmSignal.mqh" include file ExpM_Heiken_Ashi_SmSignal.mq5 14 11
'TrailingNone.mqh' TrailingNone.mqh 1 1
'MoneyFixedLot.mqh' MoneyFixedLot.mqh 1 1
'CHeiken_Ashi_SmoothedSignal' - identifiant non déclaré ExpM_Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 97 4
'filter0' - identificateur non déclaré ExpM_Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 97 33
'CHeiken_Ashi_SmoothedSignal' - structure non définie ExpM_Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 97 45
'=' - opérande attendu ExpM_Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 97 40
'filter0' - conversion de paramètre non autorisée ExpM_Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 105 21
6 erreur(s), 0 avertissement(s) 7 1
Bonjour,
J'ai téléchargé la bibliothèque depuis le MetaEditor.
Mais lorsque j'utilise le générateur d'EA depuis l'assistant MQL5, je ne vois pas le signal Heiken-Ashi dans la liste des signaux.
Dois-je faire une étape supplémentaire pour que cela se produise ?
Merci de votre compréhension.
Module de signaux de trading basé sur l'indicateur Heiken_Ashi_Smoothhed:
Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture de position est un changement de couleur de la bougie formée par l'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed.
Author: Nikolay Kositsin