Bibliothèque: Module de signaux de trading basé sur l'indicateur Candles_Smoothed

Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture de position est un changement de couleur de la bougie formée par l'indicateur Candles_Smoothed.

Module de signaux de trading basé sur l'indicateur Candles_Smoothed

Author: Nikolay Kositsin

