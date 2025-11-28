Bibliothèque: Module de signaux de trading basé sur l'indicateur BykovTrend

Module de signaux de trading basé sur l'indicateur BykovTrend:

Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture des positions est l'apparition de la flèche colorée de l'indicateur BykovTrend.

Author: Nikolay Kositsin

 

Existe-t-il une version MT4 de cet indicateur ?

