Indicateurs: Ultimate_Oscillator
Ultimate_Oscillator:
L'Ultimate Oscillator, proposé par Larry Williams, est une moyenne pondérée de trois indicateurs stochastiques définis sur des périodes courtes, moyennes et longues.
Author: Nikolay Kositsin