Indicateurs: MPC
MPC:
L'indicateur MPC construit un canal simple par extrema pour la période. Conçu pour un contrôle visuel supplémentaire du système de trading (rupture de canal) basé sur l'indicateur HighestLowestRange (HLR).
Author: Nikolay Kositsin