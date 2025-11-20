Indicateurs: Fourchette journalière
Fourchette journalière:
L'indicateur prédit les fourchettes de prix quotidiennes et indique les niveaux de résistance et de soutien de la journée en cours, prédits sur la base des niveaux de prix de la journée précédente.
Author: Nikolay Kositsin