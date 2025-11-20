Indicateurs: SeNSetiVe
SeNSetiVe:
Indicateur de tendance qui donne des signaux pour réaliser des transactions. La couleur de l'indicateur dépend de la direction du mouvement du marché, qui est déterminée par la position de l'indicateur par rapport à la ligne zéro.
Author: Nikolay Kositsin