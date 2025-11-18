Indicateurs: MBKAsctrend3
MBKAsctrend3:
Indicateur de signal sémaphore typique indiquant par des flèches de couleur les moments où les transactions doivent être effectuées.
Author: Nikolay Kositsin