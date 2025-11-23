METATRADER 5 Build 5440 bug report
Alain Verleyen , 23/11/2025 13:30
5440 est une version bêta.
Utilisez la version 5430, la dernière version officielle, si vous avez besoin d'une plateforme plus stable.
Merci pour le signalement des bugs.
Hi everybody,
Since November 21, 2025, I've been using build 5440, and all my indicators and robots are experiencing display issues. When a frame is drawn, the dimensions are incorrect (a 20-line high frame generates 17 lines inside and 2 lines for the border, so one line is missing). Text with a specific font doesn't work because the font needs to be defined before the text (the documentation states the opposite, and my code has worked for several years on MT4 and MT5). This is a major problem because I can fix all the displays, but I'm afraid a future build will correct it, and I'll have to revert to the previous code.
I think If you have any information about this build, please let me know.
I think there are other errors, but I haven't had time to check everything.
Depuis le 21 novemre 2025, j'ai le build 5440 et tous mes indicateurs et mes robots ont des problèmes d'affichage.
Quand un cadre est dessiné, les tailles ne sont pas respectées (un cadre de 20 ligne de hauteur génère 17 lignes en intérieur et 2 lignes pour l'entourage donc il manque une ligne)
Un texte avec une font particulière ne fonctionne pas car il faut définir la font avant le texte (La doc indique l'inverse et mes codes fonctionnent depuis plusieurs années sur MT4 et MT5)
C'est un très gros problème car je peux reprendre tous les affichages mais j'ai peur qu'un prochain build corrige et que je doivent tout refaire pour revenir sur le code précédent.
Je pense qu'il y a d'autres erreurs mais je n'ai pas eu le temps de tout vérifier
Si vous avez des infos sur ce build, n'hésitez pas.