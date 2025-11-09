Indicateurs: IBS
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
IBS:
L'indicateur Internal Bar Strength mesure la "force interne" de chaque barre en soustrayant le cours de clôture du cours le plus bas et en divisant le résultat obtenu par la différence entre le cours le plus haut et le cours le plus bas de la barre.
Author: Nikolay Kositsin