Indicateurs: IBS

L'indicateur Internal Bar Strength mesure la "force interne" de chaque barre en soustrayant le cours de clôture du cours le plus bas et en divisant le résultat obtenu par la différence entre le cours le plus haut et le cours le plus bas de la barre.

Author: Nikolay Kositsin

