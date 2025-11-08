Indicateurs: LinearRegSlope_V1_HTF_Signal

Nouveau commentaire
 

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal:

L'indicateur LinearRegSlope_V1_HTF_Signal affiche la direction de la tendance sous la forme d'un objet graphique avec une indication de tendance en couleur et émet des alertes ou des signaux sonores lorsque la tendance change.

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal

Author: Nikolay Kositsin

Nouveau commentaire