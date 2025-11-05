Indicateurs: Ultra Momentum
Pl code indicateur de l'ouverture journalière lorsque la bougie croise la ligne d'ouverture journalière vers le haut changer la couleur de l'indicateur en vert et en dessous du rouge.
Veuillez partager le fichier mq4.
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ultra Momentum:
Cet indicateur est basé sur les lectures de l'indicateur technique Momentum et l'analyse de ses nombreuses lignes de signal.
Author: Nikolay Kositsin