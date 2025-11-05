Indicateurs: Ultra Momentum

Cet indicateur est basé sur les lectures de l'indicateur technique Momentum et l'analyse de ses nombreuses lignes de signal.

Author: Nikolay Kositsin

 
Pl code indicateur de l'ouverture journalière lorsque la bougie croise la ligne d'ouverture journalière vers le haut changer la couleur de l'indicateur en vert et en dessous du rouge.

Veuillez partager le fichier mq4.
