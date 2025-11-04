Indicateurs: UltraXMA
UltraXMA:
Cet indicateur est basé sur la valeur intégrale de la tendance d'un éventail de moyennes mobiles similaires avec une progression arithmétique de la période de calcul de la moyenne.
Author: Nikolay Kositsin