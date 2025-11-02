Indicateurs: UltraWPR
newdigital, 2013.04.01 12:53
L'indicateur Stochastique (Sto.chas.tic - sto kas'tik) a été inventé par C. Ralph Dystant (1902-1978) et George C. Lane (1921-2004). WPR a été inventé par Larry Williams mais il utilise Stochastique dans certains cas comme un exemple de WPR :)
Mais Stochastic est plus développé par de nombreuses versions et plus utilisé que WPR par exemple.
newdigital, 2013.03.29 18:59
Vous savez - l'approche classique de ce système asctrend est la suivante : le signal asctrend est confirmé si les éléments suivants :
- WPRfast et WPRslow sont en accord l'un avec l'autre par la même couleur sur la barre de fermeture.
Il s'agit du tout premier système asctrend. Je veux dire par là que tout a commencé à partir de ce système. La signification de ce système est la suivante : nous devrions prendre une partie de la tendance existante pour en tirer profit. Nous ne pouvons pas prendre toute la tendance, mais seulement une partie de la tendance.
newdigital, 2013.03.29 19:22
Vous pouvez voir - c'est asctrend classique (tout premier) - MT4 :
newdigital, 2013.03.29 19:29
Et voici l'indicateur Asctrend et le modèle pour MT4 - ci-joint.
UltraWPR:
Cet indicateur est basé sur la lecture de l'indicateur technique WPR (Larry Williams' Percent Range) et l'analyse de ses nombreuses lignes de signal.
Author: Nikolay Kositsin