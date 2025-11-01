Bibliothèque: Analyseur XML

Nouveau commentaire
 

Analyseur XML:

Bibliothèque pour l'analyse des documents XML. Implémentation dans MQL5 sans utiliser de bibliothèques tierces.

Author: yu-sha

 

Chère ys-sha,

Merci pour votre travail !

J'ai téléchargé la bibliothèque, mais lorsque j'essaie de la compiler, j'obtiens deux erreurs :

  1. '=' - cannot convert from const pointer to nonconst pointer XmlElement.mqh 171 11
  2. GetXml' - appel d'uneméthode non constante pour un objet constant XmlDocument.mqh 285 28

Pouvez-vous m'aider ?

Merci d'avance.

Avec mes remerciements

Gianfrancio

 
gianfrancio:

J'ai téléchargé la bibliothèque, mais lorsque j'essaie de la compiler, j'obtiens deux erreurs :

  1. '=' - impossible de convertir un pointeur const en un pointeur non-const XmlElement.mqh 171 11
  2. GetXml' - appel d'uneméthode non constante pour un objet constant XmlDocument.mqh 285 28

Corrigé. Veuillez télécharger la version mise à jour.
 

Bonjour ys-sha,

Lors de la compilation d'un script avec votre bibliothèque incluse, j'obtiens l'erreur suivante :

'aParent' - cannot convert from const pointer to nonconst pointer XmlElement.mqh 95 14

J'apprécie votre travail.

Izechias

 
Izechias:

Bonjour ys-sha,

Lors de la compilation d'un script avec votre bibliothèque incluse, j'obtiens l'erreur suivante :

'aParent' - cannot convert from const pointer to nonconst pointer XmlElement.mqh 95 14

J'apprécie votre travail.

Izechias

Bonjour Izechias,

ce gars a déjà fait cette correction :

https://www.mql5.com/fr/articles/2540?utm_campaign=MetaEditor+5&utm_medium=special&utm_source=mt5editor+article

Amusez-vous bien.

Universal Expert Advisor: Integration with Standard MetaTrader Modules of Signals (Part 7)
Universal Expert Advisor: Integration with Standard MetaTrader Modules of Signals (Part 7)
  • 2016.07.22
  • Vasiliy Sokolov
  • www.mql5.com
This part of the article describes the possibilities of the CStrategy engine integration with the signal modules included into the standard library in MetaTrader. The article describes how to work with signals, as well as how to create custom strategies on their basis.
 

Chère ys-sha,

Merci pour votre travail !

Pour ceux qui obtiennent l'erreur "cannot convert from const pointer to nonconst pointer"
voici mon correctif, et j'ai également ajouté les caractéristiques CDATA dont j'avais besoin.

Merci beaucoup.

Dossiers :
xmlelement.mqh  20 kb
xmldocument.mqh  13 kb
 
xml_test.mq5 ne se compile pas sans erreur. Il obtient une erreur à la ligne 95 de XnlElement.mqh. 95 : SetParent(aParent) ; Error : 'aParent' - cannot convert from const pointer to nonconst pointer XmlElement.mqh 95 14 Comment corriger ? Comment se fait-il que le code ne se compile pas ou ne s'exécute pas ?
Nouveau commentaire