Bibliothèque: Analyseur XML
Chère ys-sha,
Merci pour votre travail !
J'ai téléchargé la bibliothèque, mais lorsque j'essaie de la compiler, j'obtiens deux erreurs :
- '=' - cannot convert from const pointer to nonconst pointer XmlElement.mqh 171 11
- GetXml' - appel d'uneméthode non constante pour un objet constant XmlDocument.mqh 285 28
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
Avec mes remerciements
Gianfrancio
Bonjour ys-sha,
Lors de la compilation d'un script avec votre bibliothèque incluse, j'obtiens l'erreur suivante :
'aParent' - cannot convert from const pointer to nonconst pointer XmlElement.mqh 95 14
J'apprécie votre travail.
Izechias
Bonjour Izechias,
ce gars a déjà fait cette correction :
https://www.mql5.com/fr/articles/2540?utm_campaign=MetaEditor+5&utm_medium=special&utm_source=mt5editor+article
Amusez-vous bien.
- 2016.07.22
- Vasiliy Sokolov
- www.mql5.com
Chère ys-sha,
Merci pour votre travail !
Pour ceux qui obtiennent l'erreur "cannot convert from const pointer to nonconst pointer"
voici mon correctif, et j'ai également ajouté les caractéristiques CDATA dont j'avais besoin.
Merci beaucoup.
Analyseur XML:
Bibliothèque pour l'analyse des documents XML. Implémentation dans MQL5 sans utiliser de bibliothèques tierces.
Author: yu-sha