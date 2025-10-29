Indicateurs: DinapoliTargets_Full

DinapoliTargets_Full:

Cette variante de l'indicateur DinapoliTargets_Full est pratique car elle peut être construite pour n'importe quelle barre du graphique et vous permet de voir l'image complète du comportement du marché par rapport aux niveaux de l'indicateur sur chaque barre.

DinapoliTargets_Full

Author: Nikolay Kositsin

