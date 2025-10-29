Indicateurs: DinapoliTargets_Full
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
DinapoliTargets_Full:
Cette variante de l'indicateur DinapoliTargets_Full est pratique car elle peut être construite pour n'importe quelle barre du graphique et vous permet de voir l'image complète du comportement du marché par rapport aux niveaux de l'indicateur sur chaque barre.
Author: Nikolay Kositsin