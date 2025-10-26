Indicateurs: Signal Heiken_Ashi_lissé_HTF

L'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal affiche la direction de la tendance sous la forme d'une séquence d'objets graphiques. La tendance est définie à l'aide de l'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed.

Signal Heiken_Ashi_lissé_HTF

Author: Nikolay Kositsin

