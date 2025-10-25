Indicateurs: Signal 3D_Oscillateur_HTF
Signal 3D_Oscillateur_HTF:
L'indicateur 3D_Oscillator_Signal émet la direction de la tendance ou un signal pour une transaction de l'indicateur 3D_Oscillator sous forme de messages textuels avec une indication en couleur de la tendance ou de la direction de la transaction et émet des alertes ou des signaux sonores.
Author: Nikolay Kositsin