Indicateurs: Signal 3D_Oscillateur_HTF

L'indicateur 3D_Oscillator_Signal émet la direction de la tendance ou un signal pour une transaction de l'indicateur 3D_Oscillator sous forme de messages textuels avec une indication en couleur de la tendance ou de la direction de la transaction et émet des alertes ou des signaux sonores.

Author: Nikolay Kositsin

