Indicateurs: ElderImpulseSystem_HTF_Signal

Nouveau commentaire
 

ElderImpulseSystem_HTF_Signal:

L'indicateur ElderImpulseSystem_HTF_Signal affiche les directions de la tendance à partir du nombre de dernières barres de l'indicateur ElderImpulseSystem défini dans les paramètres d'entrée sous la forme d'une séquence d'objets graphiques.

ElderImpulseSystem_HTF_Signal

Author: Nikolay Kositsin

Nouveau commentaire