Indicateurs: ElderImpulseSystem_HTF_Signal
ElderImpulseSystem_HTF_Signal:
L'indicateur ElderImpulseSystem_HTF_Signal affiche les directions de la tendance à partir du nombre de dernières barres de l'indicateur ElderImpulseSystem défini dans les paramètres d'entrée sous la forme d'une séquence d'objets graphiques.
Author: Nikolay Kositsin