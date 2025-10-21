Indicateurs: BrainTrend_HTF_Signal
BrainTrend_HTF_Signal:
L'indicateur BrainTrend_HTF_Signal affiche les directions de tendance à partir du nombre de dernières barres des indicateurs BrainTrend1 et BrainTrend2 définis dans les paramètres d'entrée sous la forme d'une séquence d'objets graphiques.
Author: Nikolay Kositsin