Indicateurs: BrainTrend_HTF_Signal

L'indicateur BrainTrend_HTF_Signal affiche les directions de tendance à partir du nombre de dernières barres des indicateurs BrainTrend1 et BrainTrend2 définis dans les paramètres d'entrée sous la forme d'une séquence d'objets graphiques.

Author: Nikolay Kositsin

