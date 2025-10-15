Bibliothèque: IncStdDevOnArray

IncStdDevOnArray:

La classe CStdDevOnArray est conçue pour calculer l'écart-type (StdDev) sur le tampon de l'indicateur.

Author: Dmitry Fedoseev

 

Bonjour ! En installant l'indicateur dans le terminal LiteForex, j'obtiens une erreur dans la bibliothèque .mqh, Array out of range 73,33.

J'ai compilé un exemple et mis la bibliothèque au bon endroit.

Je n'arrive pas à comprendre pourquoi.

 

Sur le terminal MQ également. Sur les TF à partir de H4 et plus.

 

Je l'ai corrigé et j'attends le remplacement du fichier. Si vous ne voulez pas attendre, la ligne 57 devrait contenir

Start=i+m_Period ;

et maintenant

Start=i ;

 

Je pense que les lignes sont décalées, la numérotation est différente. Cherchez la ligne

ligne ;

la ligne précédente doit être corrigée.

 
Integer:

Corrigé, en attendant que le fichier soit remplacé.

publié
 
Merci, c'est bon.
