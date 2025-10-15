Bibliothèque: IncStdDevOnArray
Bonjour ! En installant l'indicateur dans le terminal LiteForex, j'obtiens une erreur dans la bibliothèque .mqh, Array out of range 73,33.
J'ai compilé un exemple et mis la bibliothèque au bon endroit.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Je l'ai corrigé et j'attends le remplacement du fichier. Si vous ne voulez pas attendre, la ligne 57 devrait contenir
Start=i+m_Period ;
et maintenant
Start=i ;
Je pense que les lignes sont décalées, la numérotation est différente. Cherchez la ligne
ligne ;
la ligne précédente doit être corrigée.
Integer:publié
Corrigé, en attendant que le fichier soit remplacé.
Merci, c'est bon.
IncStdDevOnArray:
La classe CStdDevOnArray est conçue pour calculer l'écart-type (StdDev) sur le tampon de l'indicateur.
Author: Dmitry Fedoseev